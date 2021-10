https://tr.sputniknews.com/20211001/bakanliktan-avrasya-tuneli-gecislerinde-fazla-ucret-alindi-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1049435066.html

Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındı' iddiasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındı' iddiasıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Avrasya Tüneli geçişlerinde 'hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı şubat-haziran döneminde... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T17:08+0300

2021-10-01T17:08+0300

2021-10-01T17:08+0300

ekonomi

euro

dolar

döviz

avrasya tüneli

geçiş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103200/51/1032005182_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1db9d0fe37a3a13d9ee8989ff5c6dc32.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde medya organlarında yer alan 'hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı şubat-haziran döneminde otomobillerden fazla ücret alındığı' haberi ve referans alınan Sayıştay denetçi görüşünden dolayı açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.Sayıştay denetçisinin raporunda, iddia edildiği gibi "Güncel geçiş ücretlerinin hesaplanmasında döviz kurunun hatalı belirlenmesi" gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Alınan ücret, sözleşmede yazıldığı üzere her yıl doğru şekilde hesaplanmakta ve uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.Avrasya Tüneli Projesi'nin 2008'de ilgili kanun uyarınca yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edildiği ve 2011'de Uygulama Sözleşmesi'nin imzalandığı bilgisi verilerek, tüm uygulamaların da anılan sözleşmelerin hükümlerine uygun olarak devam ettiği belirtildi.Açıklamada, her yıl ocak ayı içinde belirlenerek şubat ayı başında uygulamaya konulan yeni ücrete esas döviz kurunda hangi tarihin dikkate alınacağına dair sözleşme maddesi de yer aldı.Buna göre, işletme yılının ocak ayının 2. günü için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayınlanan Amerikan doları için döviz alış kurunun, söz konusu günün tatil gününe rastlaması durumunda ise bir önceki ayın en son çalışma gününün kurunun esas alınacağı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Sözleşmede açık olarak belirtilen bu hüküm gereğince Avrasya Tüneli geçiş ücreti belirlenirken her yıl 'Ocak ayının ikinci günü T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan (dolar) için döviz alış kuru' esas alınmaktadır. 2020 yılı için de aynı kural uygulanmıştır. Sayıştay denetçisinin yazdığı şekilde 31 Aralık kurunun alınması sözleşmeye aykırıdır. 2 Ocak 2020 tarihli kur 5,9478 lira, 31 Aralık 2019 tarihli kur ise 5,9400 liradır. Fazla tahsilat yapılan bir ücret belirlenmesi asla söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Diğer yandan bu husus, Sayıştay denetim raporunun 'mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan B. Diğer Bulgular' bölümünde yer almış ve 'bulgu' vasfındaki kanaatidir. Somut gerçeklikle uyuşmayan bulgular değişebilir, çürütülebilir vasıftadır."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro, dolar, döviz, avrasya tüneli, geçiş