https://tr.sputniknews.com/20211001/bm-idlibde-koronavirus-vakalari-son-bir-ayda-yuzde-170-artti-1049446608.html

BM: İdlib'de koronavirüs vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

BM: İdlib'de koronavirüs vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğunu bildirdi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T23:02+0300

2021-10-01T23:02+0300

2021-10-01T23:02+0300

koronavirüs

suriye

idlib

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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında, son dönemde artan çatışmalar, ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle kötüye giden insani durumdan endişe duyduklarını söyledi.İdlib'in güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölgede günlük çatışmalar yaşandığını belirten Haq, Kovid-19 vakalarındaki artışın da son derece endişe verici olduğunu ifade etti.Haq, İdlib'de günlük 1000'in üzerinde vaka görüldüğünü vurgulayarak, Kovid-19 vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğuna dikkati çekti.İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının Kovid-19'a karşı aşılandığını belirten Haq, 1,6 milyon kişinin kalabalık kamplarda yaşadığı İdlib'de salgının hızla yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

suriye

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