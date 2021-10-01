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BM: İdlib'de koronavirüs vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı
BM: İdlib'de koronavirüs vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğunu bildirdi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T23:02+0300
2021-10-01T23:02+0300
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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında, son dönemde artan çatışmalar, ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle kötüye giden insani durumdan endişe duyduklarını söyledi.İdlib'in güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölgede günlük çatışmalar yaşandığını belirten Haq, Kovid-19 vakalarındaki artışın da son derece endişe verici olduğunu ifade etti.Haq, İdlib'de günlük 1000'in üzerinde vaka görüldüğünü vurgulayarak, Kovid-19 vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğuna dikkati çekti.İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının Kovid-19'a karşı aşılandığını belirten Haq, 1,6 milyon kişinin kalabalık kamplarda yaşadığı İdlib'de salgının hızla yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.
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suriye, idlib

BM: İdlib'de koronavirüs vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

23:02 01.10.2021
© REUTERS / KHALIL ASHAWISuriye-koronavirüs
Suriye-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / KHALIL ASHAWI
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında, son dönemde artan çatışmalar, ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle kötüye giden insani durumdan endişe duyduklarını söyledi.
İdlib'in güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölgede günlük çatışmalar yaşandığını belirten Haq, Kovid-19 vakalarındaki artışın da son derece endişe verici olduğunu ifade etti.
Haq, İdlib'de günlük 1000'in üzerinde vaka görüldüğünü vurgulayarak, Kovid-19 vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğuna dikkati çekti.
İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının Kovid-19'a karşı aşılandığını belirten Haq, 1,6 milyon kişinin kalabalık kamplarda yaşadığı İdlib'de salgının hızla yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.
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