https://tr.sputniknews.com/20211001/emre-asik-yagmur-sarnic-davasinda-adam-oldurmeye-tesebbus-sucundan-cezalandirma-talebi-1049438775.html

Emre Aşık - Yağmur Sarnıç davasında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma talebi

Emre Aşık - Yağmur Sarnıç davasında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma talebi

Düzce'de, eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla boşandığı eşi Yağmur Sarnıç ile Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında açılan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T18:30+0300

2021-10-01T18:30+0300

2021-10-01T18:30+0300

türkiye

emre aşık

yağmur sarnıç

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Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur ile birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık bugün duruşmaya katılmadı. Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi talebinde bulundu. Emre Aşık'ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarının kasten adam öldürme suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğu ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılarak bu suç kapsamında cezalandırılmalarını talep etti. Yağmur Sarnıç ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için plan yapan Baycan Şenürek'in de aynı suçtan yargılanması istendi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.

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emre aşık, yağmur sarnıç