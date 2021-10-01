https://tr.sputniknews.com/20211001/iranda-kripto-para-madenciligi-uzerindeki-yasak-kalkti-ve-uretim-yeniden-basladi-1049429792.html

İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı

İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı

İran'da elektrik tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle kripto para madenciliğine getirilen yasağın kalktığı ve üretimin yeniden başladığı duyuruldu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T14:25+0300

2021-10-01T14:25+0300

2021-10-01T14:26+0300

dünya

iran

elektrik

hasan ruhani

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kripto para

kripto para madenciliği

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İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 26 Mayıs'ta kripto para madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'de sona erdi.Açıklamada üretim izni olanların kripto para madenciliği faaliyetine devam edebilecekleri belirtildi.İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.Ruhani, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada ise ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulunmuştu.İran, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri konumunda.

https://tr.sputniknews.com/20210704/iran-dunyada-en-fazla-kripto-para-ureten-7-ulkeden-biri-oldu-1044882024.html

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