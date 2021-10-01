https://tr.sputniknews.com/20211001/kuntzdan-surpriz-a-milli-takimin-aday-kadrosu-belli-oldu-1049442139.html

Kuntz'dan sürpriz: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Kuntz'dan sürpriz: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu belli oldu. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler geldi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

a milli futbol takımı

stefan kuntz

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz aday kadroda yeniden yer alırken Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi.A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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a milli futbol takımı, stefan kuntz