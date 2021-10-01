Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211001/kuntzdan-surpriz-a-milli-takimin-aday-kadrosu-belli-oldu-1049442139.html
Kuntz'dan sürpriz: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Kuntz'dan sürpriz: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu belli oldu. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler geldi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T20:22+0300
2021-10-01T20:23+0300
spor
a milli futbol takımı
stefan kuntz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049071412_60:0:1112:592_1920x0_80_0_0_78df47dd32ba73a47df40d6e7a9ee439.png
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz aday kadroda yeniden yer alırken Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi.A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049071412_191:0:980:592_1920x0_80_0_0_628aa6c5ac6b7464d4e7cbe22ffffa9d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
a milli futbol takımı, stefan kuntz

Kuntz'dan sürpriz: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

20:22 01.10.2021 (güncellendi: 20:23 01.10.2021)
© AAStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
Abone ol
A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu belli oldu. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz aday kadroda yeniden yer alırken Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi.
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)
110000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:24Ukrayna: Zelenskiy, Saakaşvili’nin gözaltına alınma haberi nedeniyle endişeli
21:16Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı
21:13Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile 'savunma ve güvenlik iş birliği' konularını görüştü
21:08Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 200 TL’ye ulaştı
20:52Fransa’da 'radikalleşme' gerekçesiyle 6 cami ve 10 dernek kapatılacak
20:47ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya’yla birlikte çalışmalıyız
20:46'ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silah miktarı ürkütücü'
20:44RTÜK'ten 4 kanala yaptırım
20:40Cinayet zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı
20:36Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası
20:26Messi'nin kaldığı otelde soygun: Eşinin mücevherleri çalındı
20:22Kuntz'dan sürpriz: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
20:16Mobil internet abone sayısı 68 milyona yaklaştı
20:09AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’dan Saadet Partisine taziye ziyareti
20:04Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?
19:58Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü
19:56Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 28 bin 873 yeni vaka, 210 can kaybı
19:54Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde
19:42Boşanma aşamasındaki eşini 16 yerinden bıçaklayan erkeğe iyi hal indirimiyle tahliye kararı
19:41Mars’ta krater göllerinde yaşanan büyük taşkınların izleri bulundu