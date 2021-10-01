https://tr.sputniknews.com/20211001/sener-birileri-ataturk-adini-kullanarak-turkiyeyi-bolunmeye-goturecek-projeyi-devreye-sokmus-1049425266.html

Şener: Birileri 'Atatürk' adını kullanarak Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş

Şener: Birileri 'Atatürk' adını kullanarak Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş

Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP'li Yıldırım Kaya'nın HDP ve Kürtler hakkındaki açıklamasını hatırlatarak, "Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T12:28+0300

2021-10-01T12:28+0300

2021-10-01T12:28+0300

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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın açıklamalarını değerlendirdi."1921 Anayasası özellikle, PKK’ya yakın gruplar tarafından, 'özerklik' tartışmalarında kullanılmak üzere sıkça gündeme getirilmiştir" diyen Şener, devamında "Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide birileri, 'Atatürk' adını kullana kullana Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş. Nasıl olsa kitle uyuyor" ifadesini kullandı. Kaya, Şener'in bu yazısına konu olan açıklamasında şunları söylemişti:"İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız. Nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz, diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP’dir. HDP’yi muhatap görmeden, ne konuşsak sorun çözülmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk döneminde Kürt milletvekilleri var mıydı, vardı. Kimlikleriyle Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Kürtler, Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. 1921 Anayasası bugün uygulanırsa zaten sorun çözülür. Osmanlı’da da bir birliktelik söz konusuydu.Bu sorun bize çok kültürlü, dilli, etnisiteli, inançlı Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine ve ilk Kurucu Meclis’e kadar gelmiştir.”

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chp, hdp, nedim şener, hürriyet gazetesi, kürtler, anayasa