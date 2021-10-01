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Şener: Birileri 'Atatürk' adını kullanarak Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş
Şener: Birileri 'Atatürk' adını kullanarak Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş
Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP'li Yıldırım Kaya'nın HDP ve Kürtler hakkındaki açıklamasını hatırlatarak, "Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:28+0300
2021-10-01T12:28+0300
politika
chp
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nedim şener
hürriyet gazetesi
kürtler
anayasa
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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın açıklamalarını değerlendirdi."1921 Anayasası özellikle, PKK’ya yakın gruplar tarafından, 'özerklik' tartışmalarında kullanılmak üzere sıkça gündeme getirilmiştir" diyen Şener, devamında "Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide birileri, 'Atatürk' adını kullana kullana Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş. Nasıl olsa kitle uyuyor" ifadesini kullandı. Kaya, Şener'in bu yazısına konu olan açıklamasında şunları söylemişti:"İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız. Nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz, diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP’dir. HDP’yi muhatap görmeden, ne konuşsak sorun çözülmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk döneminde Kürt milletvekilleri var mıydı, vardı. Kimlikleriyle Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Kürtler, Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. 1921 Anayasası bugün uygulanırsa zaten sorun çözülür. Osmanlı’da da bir birliktelik söz konusuydu.Bu sorun bize çok kültürlü, dilli, etnisiteli, inançlı Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine ve ilk Kurucu Meclis’e kadar gelmiştir.”
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chp, hdp, nedim şener, hürriyet gazetesi, kürtler, anayasa

Şener: Birileri 'Atatürk' adını kullanarak Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş

12:28 01.10.2021
© Fotoğraf : Youtube/CNN TürkNedim Şener
Nedim Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP'li Yıldırım Kaya'nın HDP ve Kürtler hakkındaki açıklamasını hatırlatarak, "Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide birileri, 'Atatürk' adını kullana kullana Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş. Nasıl olsa kitle uyuyor" görüşünü dile getirdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın açıklamalarını değerlendirdi.
"1921 Anayasası özellikle, PKK’ya yakın gruplar tarafından, 'özerklik' tartışmalarında kullanılmak üzere sıkça gündeme getirilmiştir" diyen Şener, devamında "Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide birileri, 'Atatürk' adını kullana kullana Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş. Nasıl olsa kitle uyuyor" ifadesini kullandı.
Kaya, Şener'in bu yazısına konu olan açıklamasında şunları söylemişti:
"İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız. Nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz, diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP’dir. HDP’yi muhatap görmeden, ne konuşsak sorun çözülmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk döneminde Kürt milletvekilleri var mıydı, vardı. Kimlikleriyle Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Kürtler, Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. 1921 Anayasası bugün uygulanırsa zaten sorun çözülür. Osmanlı’da da bir birliktelik söz konusuydu.
Bu sorun bize çok kültürlü, dilli, etnisiteli, inançlı Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine ve ilk Kurucu Meclis’e kadar gelmiştir.”
7104002
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