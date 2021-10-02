https://tr.sputniknews.com/20211002/basaksehirin-yeni-teknik-direktorunun-emre-belozoglu-olmasi-bekleniyor-1049449005.html

Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olması bekleniyor

Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olması bekleniyor

Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Turuncu-lacivertli... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T00:34+0300

2021-10-02T00:34+0300

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spor

başakşehir

emre belözoğlu

teknik direktör

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Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı.İHA'nın aktardığı habere göre, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir’de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksel ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.Emre Belözoğlu'nun kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden.Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.

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başakşehir, emre belözoğlu, teknik direktör