https://tr.sputniknews.com/20211002/bir-ninja-kaliforniyada-iki-abd-ozel-harekat-askerini-yaraladi-1049466972.html

Bir 'ninja' Kaliforniya'da iki ABD Özel Harekat askerini yaraladı

Bir 'ninja' Kaliforniya'da iki ABD Özel Harekat askerini yaraladı

Ninja kıyafeti giyen bir adam, gecenin bir yarısı California’da bir havaalanında tatbikat yapan ABD Ordusu özel harekat biriminin üyelerine saldırdı, 2 kişi... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T21:35+0300

2021-10-02T21:35+0300

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Los Angeles'ın kuzeyindeki Kern County'deki Inyokern Havalimanı'nda 160'ıncı Özel Harekat Havacılık Alayı'nın askeri personeli tatbikat yapıyordu.TRT Haber'in NPR'den aktardığı habere göre yetkililer, Ninja kılığına girmiş bir şüphelinin olay yerinde bir askere kılıçla saldırdığını ve hangar penceresinden bir taş atarak başka bir askerin kafasını yaraladığını tespit etti.Polis memurları, ninja kıyafetli zanlıyı yakındaki bir yolda buldu.Polisin dur ihbarına uymayan zanlı kılıcını salladı ve kaçmaya başladı.Yakalanan Ninja hayranı zanlının 35 yaşındaki Gino Rivera olduğu tespit edildi.Zanlı cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla saldırı, tutuklamaya direnme suçlarından gözaltına alındı.Olayda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

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abd, ninja, california