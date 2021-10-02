Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211002/chp-abantta-kampa-girdi-1049456246.html
CHP, Abant'ta kampa girdi
CHP, Abant'ta kampa girdi
CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu Abant'ta başladı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T12:28+0300
2021-10-02T12:28+0300
politika
abant
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049456221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c5b9d43bede4624ba25658b8fb025f5.jpg
Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Toplantıda iki gün boyunca ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açılışta, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreni nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya saat 14.30'dan itibaren katılacağını söyledi.Çalışmalarına sunumlar ve diğer gündem maddeleri ile devam edeceklerini belirten Altay, Asiltürk'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Toplantının ilk oturumunun ardından Altay'ın basın toplantısı düzenleyerek çalışmaları değerlendirmesi bekleniyor.Değerlendirme toplantısı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar basına kapalı devam edecek.
abant
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049456221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_258e5b82ec7e25cb33d999431f661a23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abant, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP, Abant'ta kampa girdi

12:28 02.10.2021
© İHACHP, Abant'ta kampa girdi
CHP, Abant'ta kampa girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© İHA
Abone ol
CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu Abant'ta başladı.
Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Toplantıda iki gün boyunca ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açılışta, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreni nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya saat 14.30'dan itibaren katılacağını söyledi.
Çalışmalarına sunumlar ve diğer gündem maddeleri ile devam edeceklerini belirten Altay, Asiltürk'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Toplantının ilk oturumunun ardından Altay'ın basın toplantısı düzenleyerek çalışmaları değerlendirmesi bekleniyor.
Değerlendirme toplantısı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar basına kapalı devam edecek.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:40Deniz otobüsünde cinsel saldırıya10 yıl hapis istemi
12:35Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kişiler, günün 6.3 saatini oturarak geçiriyor
12:28CHP, Abant'ta kampa girdi
12:22‘Yunanistan Türkiye ile turistik gemi seferlerini yeniden başlatıyor’
12:18E-Devlet'te yeni hizmet
12:06Türkiye'den Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi
12:04Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü
11:56İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördü, canlı yayında izletti
11:49Yargıtay'dan emsal karar: 'Maddi çıkar' için evlenen kadın boşandığı eşine tazminat ödeyecek
11:43İstatistik Konseyi yapılanmasında değişiklik: Kurumların temsil seviyesinde azaltmaya gidildi
11:39Mısır: Türkiye ile ilişkilerimiz gelişme gösteriyor
11:34Mobil bankacılık dolandırıcılığı: Gece uyurken 25 bin lirası çalındı
11:19İstanbul’un zam şampiyonu kıvırcık salata oldu
11:03'Benzemez Kimse Sana' yayından kaldırıldı: Mustafa Keser, Bülent Ersoy'u suçladı
10:39İddia: AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Rektör Nükhet Hotar'dan İstanbul Sözleşmesi müdahalesi
10:34Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde alınan ek ücretler hastalara iade edilecek
10:29Zarrab’ın binasını parça parça çaldılar
10:25İYİ Parti’den Doğu ve Güneydoğu’ya ağırlık
10:15Prof. Müftüoğlu: Kovid-19 beyni küçültüyor
10:10Kuşadası'nda 4 yavru sokak köpeğini zehirlediler, birinin derisini yüzdüler