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E-Devlet'te yeni hizmet
E-Devlet'te yeni hizmet
e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım'la vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T12:18+0300
2021-10-02T12:18+0300
türkiye
türkiye
e-devlet
hizmet
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını söyledi."E-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor." diyen Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti. Koç, sözlerine şöyle devam etti:"Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek.""Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmetinde iş arayan vatandaşlar için "iş arıyorum" modülünün yer aldığını dile getiren Koç, iş arayanların yeni bütünleşik hizmetiyle İŞKUR kayıt bilgilerine kolayca ulaşabileceklerini, iş ilanları ve başvurularını görüp İŞKUR'a aktif kayıtlıysa ilgili ilanlara başvuru yapabileceklerini, kurs/program ilanları ve ön başvuruları ile iş başvurularını sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceklerini anlattı.Koç, ayrıca yeni bütünleşik hizmet "Çalışma Hayatım" ile tek ekran üzerinden SGK borçlarının ve yapılandırma bilgilerinin görülüp yapılandırılabildiği, MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgilerinin görüntülendiği ve mesleki yeterlilik belge bilgilerine ulaşıldığını söyledi.
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türkiye, e-devlet, hizmet

E-Devlet'te yeni hizmet

12:18 02.10.2021
© AAKamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AA
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e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım'la vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını söyledi.
"E-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor." diyen Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı.
Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.
Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.
Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti. Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek."

"Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmetinde iş arayan vatandaşlar için "iş arıyorum" modülünün yer aldığını dile getiren Koç, iş arayanların yeni bütünleşik hizmetiyle İŞKUR kayıt bilgilerine kolayca ulaşabileceklerini, iş ilanları ve başvurularını görüp İŞKUR'a aktif kayıtlıysa ilgili ilanlara başvuru yapabileceklerini, kurs/program ilanları ve ön başvuruları ile iş başvurularını sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceklerini anlattı.

Koç, ayrıca yeni bütünleşik hizmet "Çalışma Hayatım" ile tek ekran üzerinden SGK borçlarının ve yapılandırma bilgilerinin görülüp yapılandırılabildiği, MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgilerinin görüntülendiği ve mesleki yeterlilik belge bilgilerine ulaşıldığını söyledi.
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