https://tr.sputniknews.com/20211002/edirne-valiliginden-dinlenme-tesislerine-gocmen-talimati-duvar-orun-jiletli-tel-cekin-1049452766.html

Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin

Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin

Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine, “Göçmenler TIR’ların brandalarını kesip içine saklanarak yurtdışına kaçıyor. Bu da TIR akışını... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T09:11+0300

2021-10-02T09:11+0300

2021-10-02T09:11+0300

türkiye

edirne

göçmen

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Hürriyet'in haberine göre, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal imzasıyla 24 Eylül’de, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine bir yazı gönderildi. Yazıda, Kapıkule’nin önemine işaret edilerek özetle şöyle denildi: “Yurtdışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, TIR’ların hizmet aldığı tesislere geliyor. Bu kişiler, brandalarını keserek TIR’ların içine giriyor. Bu nedenle ihracatımız ve TIR akışı büyük ölçüde yavaşlıyor. Bu durum büyük bir zarara da yol açıyor.” Yurtdışında kaçak göçmenle yakalanan TIR’ların ceza alması ve ürünlerini zamanında teslim edememesi nedeniyle de ihracatın büyük zarar gördüğü belirtiliyor.'Yüksekliği 2.5 metre olsun'Yazının devamında, tespit edilen soruna ilişkin tesislere yönelik şu önlemlerin alınması istendi: “Her tesis kendi alanının çevresini beton ve/veya tel duvarlarla çevrelesin. Bu beton ve/veya tel duvarların üzerlerinde helezon Jiletli Tel olmalı. Bu duvarların toplam yüksekliğinin ise yerden en az 2.5 metre, göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor.”

türkiye

edirne

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edirne, göçmen