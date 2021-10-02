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Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin
Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin
Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine, “Göçmenler TIR’ların brandalarını kesip içine saklanarak yurtdışına kaçıyor. Bu da TIR akışını... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T09:11+0300
2021-10-02T09:11+0300
türkiye
edirne
göçmen
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Hürriyet'in haberine göre, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal imzasıyla 24 Eylül’de, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine bir yazı gönderildi. Yazıda, Kapıkule’nin önemine işaret edilerek özetle şöyle denildi: “Yurtdışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, TIR’ların hizmet aldığı tesislere geliyor. Bu kişiler, brandalarını keserek TIR’ların içine giriyor. Bu nedenle ihracatımız ve TIR akışı büyük ölçüde yavaşlıyor. Bu durum büyük bir zarara da yol açıyor.” Yurtdışında kaçak göçmenle yakalanan TIR’ların ceza alması ve ürünlerini zamanında teslim edememesi nedeniyle de ihracatın büyük zarar gördüğü belirtiliyor.'Yüksekliği 2.5 metre olsun'Yazının devamında, tespit edilen soruna ilişkin tesislere yönelik şu önlemlerin alınması istendi: “Her tesis kendi alanının çevresini beton ve/veya tel duvarlarla çevrelesin. Bu beton ve/veya tel duvarların üzerlerinde helezon Jiletli Tel olmalı. Bu duvarların toplam yüksekliğinin ise yerden en az 2.5 metre, göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor.”
türkiye
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edirne, göçmen

Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin

09:11 02.10.2021
© AAFethiye`de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere "jiletli tel" çekilmesi yasaklandı
Fethiye`de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere jiletli tel çekilmesi yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AA
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Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine, “Göçmenler TIR’ların brandalarını kesip içine saklanarak yurtdışına kaçıyor. Bu da TIR akışını yavaşlatıyor, ihracatımız zora giriyor. Tesislerin etrafını 2.5 metrelik beton duvar ve jiletli telle kapatın” talimatı verdi. Tesislere 1 Ocak’a kadar süre tanındı.
Hürriyet'in haberine göre, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal imzasıyla 24 Eylül’de, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine bir yazı gönderildi. Yazıda, Kapıkule’nin önemine işaret edilerek özetle şöyle denildi:
“Yurtdışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, TIR’ların hizmet aldığı tesislere geliyor. Bu kişiler, brandalarını keserek TIR’ların içine giriyor. Bu nedenle ihracatımız ve TIR akışı büyük ölçüde yavaşlıyor. Bu durum büyük bir zarara da yol açıyor.” Yurtdışında kaçak göçmenle yakalanan TIR’ların ceza alması ve ürünlerini zamanında teslim edememesi nedeniyle de ihracatın büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

'Yüksekliği 2.5 metre olsun'

Yazının devamında, tespit edilen soruna ilişkin tesislere yönelik şu önlemlerin alınması istendi:
“Her tesis kendi alanının çevresini beton ve/veya tel duvarlarla çevrelesin. Bu beton ve/veya tel duvarların üzerlerinde helezon Jiletli Tel olmalı. Bu duvarların toplam yüksekliğinin ise yerden en az 2.5 metre, göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor.”
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