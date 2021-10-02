https://tr.sputniknews.com/20211002/erdogan-oguzhan-asilturkun-bu-ulkeye-bu-millete-cok-buyuk-emekleri-gecti-1049457642.html

Erdoğan: Oğuzhan Asiltürk'ün bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti

Erdoğan: Oğuzhan Asiltürk'ün bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T13:30+0300

2021-10-02T13:30+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

oğuzhan asiltürk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzdü. Uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti" dedi.

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2021

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recep tayyip erdoğan, oğuzhan asiltürk