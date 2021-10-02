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https://tr.sputniknews.com/20211002/erdoganin-kaleme-aldigi-ulusal-genc-istihdam-stratejisi-ve-eylem-plani-resm-gazetede-1049453322.html
Erdoğan’ın kaleme aldığı Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete’de
Erdoğan’ın kaleme aldığı Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T09:44+0300
2021-10-02T09:44+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, dünya ekonomisindeki sorunlar, iş gücü piyasalarının yapısı ve COVID-19 salgını gibi olumsuzluklar nedeniyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediği bildirildi.Genelgede, Türkiye'nin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için kimi stratejilerin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerektiği belirtildi.Genelgede şu ifadelere yer verildi:"Bu itibarla Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın ’İstihdam’ üst başlığı altında yer alan ilgili tedbir doğrultusunda iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate alınarak gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması konusunda gereğini rica ederim."
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete

Erdoğan’ın kaleme aldığı Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete’de

09:44 02.10.2021
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, dünya ekonomisindeki sorunlar, iş gücü piyasalarının yapısı ve COVID-19 salgını gibi olumsuzluklar nedeniyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediği bildirildi.
Genelgede, Türkiye'nin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için kimi stratejilerin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerektiği belirtildi.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Bu itibarla Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın ’İstihdam’ üst başlığı altında yer alan ilgili tedbir doğrultusunda iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate alınarak gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması konusunda gereğini rica ederim."
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