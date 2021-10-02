Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211002/mars-gaziantep-zeugma-mozaik-muzesinde--1049469374.html
‘Mars’ Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde
‘Mars’ Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde
Milattan sonra 2. yüzyılda Romalar için bereket ve gücü sembol eden ‘Mars’ heykeli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T23:46+0300
2021-10-02T23:59+0300
yaşam
mars
heykel
zeugma antik kenti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049469349_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3916cff2e422331e754600c59a8bcd67.jpg
2000 yılında Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1,60 cm boyundaki bronz Mars heykeli, bereketi ve gücü simgeliyor.Bronzdan yapılmış olan heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten oluşurken heykelin, bir elinde mızrak, bir elinde çiçek bulunuyor. Kızgın ve keskin bir yüz ifadesine sahip olan heykel yapılmış olduğu dönemde bereketi ve gücü temsil ettiği biliniyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre müzeyi ziyaret edenlerin ilgisini çektiği önemli eserlerden birinin de ‘Mars’ heykeli olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “Mars heykelimiz bronzdan yapılmış, marsın kendi boyutunda yapılmış en önemli eseri. Şuan arkeoloji literatürü içeriden müzemiz de 1,60 boyutunda olan ve gözleri altından ve bir elinde mızrak diğerin de bitki demetini tutan Mars, Nizip ilçemizde bulunan Zeugma’nın da barış simgesini anlatıyor” dedi. Mars heykelinin barışı simgelediğini ifade eden Çomak, “Mars aslında keskin yüz ifadesine sahip bir bronz heykeli olsa da bile mars aynı zaman da barışı simgeliyor. O yüzden Çingene Kızımızı görmeye gelen, mozaiklerimizi görmeye gelen tüm ziyaretçilerimize şunu söylüyoruz, bizim çok önemli bir eserimiz olan bronz mars heykelimiz var buda çok ilgi görüyor. Mars’ı uzayda değil Gaziantep’te de görebiliriz” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049469349_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c246a4110fa6bbf31757ad01e2bfe421.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mars, heykel, zeugma antik kenti

‘Mars’ Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde

23:46 02.10.2021 (güncellendi: 23:59 02.10.2021)
© İHAMars heykeli
Mars heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© İHA
Abone ol
Milattan sonra 2. yüzyılda Romalar için bereket ve gücü sembol eden ‘Mars’ heykeli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor.
2000 yılında Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1,60 cm boyundaki bronz Mars heykeli, bereketi ve gücü simgeliyor.
Bronzdan yapılmış olan heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten oluşurken heykelin, bir elinde mızrak, bir elinde çiçek bulunuyor. Kızgın ve keskin bir yüz ifadesine sahip olan heykel yapılmış olduğu dönemde bereketi ve gücü temsil ettiği biliniyor.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre müzeyi ziyaret edenlerin ilgisini çektiği önemli eserlerden birinin de ‘Mars’ heykeli olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Mars heykelimiz bronzdan yapılmış, marsın kendi boyutunda yapılmış en önemli eseri. Şuan arkeoloji literatürü içeriden müzemiz de 1,60 boyutunda olan ve gözleri altından ve bir elinde mızrak diğerin de bitki demetini tutan Mars, Nizip ilçemizde bulunan Zeugma’nın da barış simgesini anlatıyor” dedi.

Mars heykelinin barışı simgelediğini ifade eden Çomak, “Mars aslında keskin yüz ifadesine sahip bir bronz heykeli olsa da bile mars aynı zaman da barışı simgeliyor. O yüzden Çingene Kızımızı görmeye gelen, mozaiklerimizi görmeye gelen tüm ziyaretçilerimize şunu söylüyoruz, bizim çok önemli bir eserimiz olan bronz mars heykelimiz var buda çok ilgi görüyor. Mars’ı uzayda değil Gaziantep’te de görebiliriz” diye konuştu.
110000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:53Kocaeli'de patlayan çakmak gazı yangına neden oldu: 2 yaralı
00:49İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
00:31Katar’da ilk kez milletvekili seçimleri yapıldı
00:29Ürdün Kralı 'aleyhte konuşma' davalarından hüküm giyenlere af getirdi
00:29Gazeteci Ahu Özyurt'un annesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt hayatını kaybetti
00:11Google yöneticisi iddia etti: Yapay zeka kıyameti getirecek
00:09Üst düzey Hamas heyeti Mısır'a gitti
00:03Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Dün‘Mars’ Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde
DünTürkiye’nin Irak Büyükelçisi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' açıklaması
DünAnthony Bourdain’in 20 yıllık yapımcısı ünlü şefin ölümüyle ilgili konuştu
DünLavrov: ABD’nin aksine, Rusya’nın dış politikada ideolojik tabusu yoktur, bu bizim avantajımız
DünCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgesinde sözü dinlenen, masa ve sahada olan bir Türkiye var
Dün'Su' yüzünden tartıştığı komşusu tarafından hastanelik edildi
DünEkvador’da cezaevlerindeki şiddet olayları devam ediyor: Mahkumlar polise ateş açtı
DünPakistan: ABD, Taliban'ı er ya da geç tanıyacak
DünMeral Akşener’den Osmangazi Köprüsü paylaşımı
DünSınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi
DünQuentin Tarantino'dan ayak fetişi tepkisi: Ciddiye almıyorum
DünGürcistan’da Saakaşvili’nin yıllar sonraki dönüşü akabinde gerçekleşen seçimlerin ilk sonuçları