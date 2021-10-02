https://tr.sputniknews.com/20211002/mars-gaziantep-zeugma-mozaik-muzesinde--1049469374.html

‘Mars’ Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde

‘Mars’ Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde

Milattan sonra 2. yüzyılda Romalar için bereket ve gücü sembol eden ‘Mars’ heykeli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T23:46+0300

2021-10-02T23:46+0300

2021-10-02T23:59+0300

yaşam

mars

heykel

zeugma antik kenti

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2000 yılında Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1,60 cm boyundaki bronz Mars heykeli, bereketi ve gücü simgeliyor.Bronzdan yapılmış olan heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten oluşurken heykelin, bir elinde mızrak, bir elinde çiçek bulunuyor. Kızgın ve keskin bir yüz ifadesine sahip olan heykel yapılmış olduğu dönemde bereketi ve gücü temsil ettiği biliniyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre müzeyi ziyaret edenlerin ilgisini çektiği önemli eserlerden birinin de ‘Mars’ heykeli olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “Mars heykelimiz bronzdan yapılmış, marsın kendi boyutunda yapılmış en önemli eseri. Şuan arkeoloji literatürü içeriden müzemiz de 1,60 boyutunda olan ve gözleri altından ve bir elinde mızrak diğerin de bitki demetini tutan Mars, Nizip ilçemizde bulunan Zeugma’nın da barış simgesini anlatıyor” dedi. Mars heykelinin barışı simgelediğini ifade eden Çomak, “Mars aslında keskin yüz ifadesine sahip bir bronz heykeli olsa da bile mars aynı zaman da barışı simgeliyor. O yüzden Çingene Kızımızı görmeye gelen, mozaiklerimizi görmeye gelen tüm ziyaretçilerimize şunu söylüyoruz, bizim çok önemli bir eserimiz olan bronz mars heykelimiz var buda çok ilgi görüyor. Mars’ı uzayda değil Gaziantep’te de görebiliriz” diye konuştu.

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mars, heykel, zeugma antik kenti