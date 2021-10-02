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https://tr.sputniknews.com/20211002/quentin-tarantinodan-ayak-fetisi-tepkisi-ciddiye-almiyorum-1049467877.html
Quentin Tarantino'dan ayak fetişi tepkisi: Ciddiye almıyorum
Quentin Tarantino'dan ayak fetişi tepkisi: Ciddiye almıyorum
Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, filmlerinde ayaklara odakladığı için gelen eleştirileri ciddiye almadığını açıkladı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T22:13+0300
2021-10-02T22:13+0300
yaşam
quentin tarantino
ayak
yönetmen
pulp fiction
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Pulp Fiction, Kill Bill ve Once Upon a Time in Hollywood'da gibi filmlerinde genellikle kadın ayaklarının yakın çekimleri yer veren ve bu yüzden eleştirilen Quentin Tarantino, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Independent'ın haberine göze 58 yaşındaki yönetmen GQ'ya söylenenleri ciddiye almadığını açıkladı.Esasen bunun gerçekten iyi yönetmenlik olduğunu savunan Tarantino kadın ayaklarına odaklanma kararını savundu.İki Oscar'lı senarist "Pek çok iyi yönetmenin filminde çok fazla ayak var. Tıpkı benden önce başka bir film yönetmeni olan Luis Buñuel'in ayak fetişizmiyle tanımlanması gibi. Hitchcock bununla suçlanmıştı ve Sofia Coppola bununla suçlanıyor" dedi.Brad Pitt atıfta bulunmuştu Brad Pitt 2019'da Bir Zamanlar... Hollywood'da için yaptığı Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) kabul konuşmasında Tarantino'nun ayak tutkusuna atıfta bulunmuş, yönetmenin yanı sıra şaka yollu Margot Robbie ve Margot Qualley'nin ayaklarına teşekkür etmişti.
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quentin tarantino, ayak, yönetmen, pulp fiction

Quentin Tarantino'dan ayak fetişi tepkisi: Ciddiye almıyorum

22:13 02.10.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Fotoğraf bankasına girABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino Moskova'da
ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
/
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Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, filmlerinde ayaklara odakladığı için gelen eleştirileri ciddiye almadığını açıkladı.
Pulp Fiction, Kill Bill ve Once Upon a Time in Hollywood'da gibi filmlerinde genellikle kadın ayaklarının yakın çekimleri yer veren ve bu yüzden eleştirilen Quentin Tarantino, konu hakkındaki sessizliğini bozdu.
Independent'ın haberine göze 58 yaşındaki yönetmen GQ'ya söylenenleri ciddiye almadığını açıkladı.
Esasen bunun gerçekten iyi yönetmenlik olduğunu savunan Tarantino kadın ayaklarına odaklanma kararını savundu.
İki Oscar'lı senarist "Pek çok iyi yönetmenin filminde çok fazla ayak var. Tıpkı benden önce başka bir film yönetmeni olan Luis Buñuel'in ayak fetişizmiyle tanımlanması gibi. Hitchcock bununla suçlanmıştı ve Sofia Coppola bununla suçlanıyor" dedi.

Brad Pitt atıfta bulunmuştu

Brad Pitt 2019'da Bir Zamanlar... Hollywood'da için yaptığı Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) kabul konuşmasında Tarantino'nun ayak tutkusuna atıfta bulunmuş, yönetmenin yanı sıra şaka yollu Margot Robbie ve Margot Qualley'nin ayaklarına teşekkür etmişti.
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