https://tr.sputniknews.com/20211002/rusya-ve-bae-arasindaki-ticaret-hacmi-7-ayda-3-milyar-dolari-asti-1049464095.html

‘Rusya ve BAE arasındaki ticaret hacmi 7 ayda 3 milyar doları aştı’

‘Rusya ve BAE arasındaki ticaret hacmi 7 ayda 3 milyar doları aştı’

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin 7 ay içinde 3 milyar doları... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T19:11+0300

2021-10-02T19:11+0300

2021-10-02T19:11+0300

ekonomi

rusya

bae

aleksey gruzdev

ticaret

koronavirüs

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BAE'nin Dubai kentinde beş yılda bir yapılan ve son olarak 20 Ekim 2020'de açılması planlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle açılışı 1 Ekim 2021’e ertelenen geleneksel Expo 2020 fuarında Sputnik’e konuşan Gruzdev, Rusya’nın BAE ile ticaret hacminin daha ilk 7 ay içinde 3 milyar doları aştığını ifade etti.Bu yıl 192 katılımcı ülkenin olduğu fuarda geleneksel olarak her ülkenin kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerinin bir sunumunu hazırladığına dikkat çeken Gruzdev, fuarın yeni ortaklıklar için de önemli bir platform olduğunu vurguladı.Gruzdev, “Expo 2020'den sonra Arap ülkelerinden yeni ortaklarımız olacağına inanıyoruz, fakat yeni ortaklık alanları söz konusu. Rusya'nın gelişmiş bir endüstrisi var, nükleer enerji, geleneksel enerji, alternatif enerji kaynakları mevcut, ayrıca rüzgar üretimi, güneş enerjisi, dijital teknolojiler ve makine sanayii alanında da söyleyeceklerimiz var. Bölgede halihazırda, metalurji işletmeleri de dahil olmak üzere Rus teknolojileri ile ve Rus yatırımlarıyla kurulmuş çok sayıda işletme var” diye konuştu.Rusya ile BAE arasındaki ticaret cirosunun Kovid salgınının etkisindeki geçen yıl neredeyse yüzde 80 oranında arttığına dikkat çeken Gruzdev, bu yıl ise yeni rekor rakamların beklendiğini vurguladı:Rusya’nın standı serginin daha ilk gününde açıldı ve altı ay boyunca açık kalacak. Sergey Çoban’ın mimarisini üstlendiği stant, dış kaplaması çok sayıda farklı renklerdeki iplerden oluşan kubbe şeklinde bir odadır. Mart 2020’ye kadar devam edecek olan Expo 2020 fuarı boyunca Rusya tarafı 60 iş ve kültür etkinliği gerçekleştirecek.

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rusya, bae, aleksey gruzdev, ticaret, koronavirüs