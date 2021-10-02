https://tr.sputniknews.com/20211002/vergi-kanunlarina-iliskin-duzenleme-iceren-kanun-teklifinin-detaylari-1049452900.html

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin detayları

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin detayları

Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf olacak. Çiftçiye ödenen destekten vergi... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T09:20+0300

2021-10-02T09:20+0300

2021-10-02T09:20+0300

ekonomi

vergi

esnaf

youtuber

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Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.YouTuber'lar kazançlarının üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Sabah'ın haberine göre, elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. 3 bin 600 TL'den fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak. Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor; mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilme imkânı sağlanıyor.Değerlendirme oranına düzenVergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor. Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı, yeniden değerleme oranı olarak dikkate alınacak. Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı ise bir önceki yılın kasım ayından başlamak üzere 3, 6 ve 9'uncu aylarda bir önceki öneme göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artışı esas alınacak.Cezalar yüzde 50 artırılacakVergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 5. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın; kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 2. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde 25 artırılarak uygulanacak. Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yılda uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilecek.Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklikKurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapısı güçlendirilerek, özkaynakla finansman teşvik edilecek. Düzenlemeyle, Türkiye'de yabancı sermaye, yurtdışından kaynak girişinin artırılması amaçlanıyor. Buna göre, nakdi sermaye artışlarının, yurtdışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulanacak.ATV ve UTV'ye aynı oranda vergilendirmeFiziksel ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin farklı pozisyonlarında yer alan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinin aynı oranda vergilendirmeleri sağlanacak. Ayrıca motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirleniyor.Mükelleflerin talebine düzenlemeKanun teklifi, başvuru öncesi açılan davalar ve uzlaşma talebine ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Mükellef, yaptığı başvurudan önce dava açmışsa dava, karşılıklı anlaşma usulü başvurusu sonuca bağlanmadan vergi mahkemelerince incelenmeyecek. Dava herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa karşılıklı anlaşma başvurusuna ilişkin sonuç dikkate alınacak. İhtilafların azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması için 5 bin Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma talep edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları içinse Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen indirim oranının yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.Damga vergisi istisnasıYatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak. Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı maktu vergisini 3 katına kadar çıkarabilecek.

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vergi, esnaf, youtuber