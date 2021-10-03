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Avrupa Uzay Ajansı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi
Avrupa Uzay Ajansı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T03:42+0300
2021-10-03T03:46+0300
yaşam
avrupa uzay ajansı (esa)
merkür
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) ortak projesi olarak Merkür’ün keşfi için görevlendirilen BepiColombo misyonu, Merkür’den çekilen ilk fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Uzay aracının görüntüyü gezegenin üzerinden geçtikten kısa bir süre sonra sadece 200 kilometre yükseklikte çektiği belirtildi.BepiColombo'nun Merkür’ün fotoğraflarını yan tarafında bulunan düşük çözünürlüklü bir izleme kamerası ile çektiği belirtildi. Paylaşılan ilk siyah-beyaz fotoğrafların ardından ESA’nın ilerleyen günlerde daha fazla görüntü yayınlaması bekleniyor.Kontrolörler, uzay aracının hızını kontrol etmeye yardımcı olmak için Merkür’ün yerçekimini kullanarak bu tür beş uçuş daha gerçekleştirmeyi planlıyor. BepiColombo’nun yeterince yavaş hareket etmesi ve sonunda gezegenin etrafında istikrarlı bir yörüngeye oturması amacına 2025’in sonunda ulaşılacağı tahmin ediliyor.İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nden Dr. Suzie Imber, "Merkür’deki toplam altı uçuşun amacı, yörüngemizi değiştirmemize ve hızımızı yavaşlatmamıza yardımcı olmaktır. Bundan birkaç yıl sonra, Aralık 2025’te, uzay aracımız ve Merkür aynı yerde aynı yöne doğru ilerleyecek” ifadelerini kullanarak, “Bu sürecin sonunda, uzay aracımızı ayırabilir ve yörüngeye girebiliriz” dedi.Bir kısmı ESA diğer kısmı ise JAXA tarafından geliştirilen BepiColombo’nun, Haziran 2023, Eylül 2024, Aralık 2024 ve Ocak 2025’teki diğer geçişlerinin ardından aracın 2026’da yörüngeye düzenli olarak girmesi sağlanarak tam bilimsel operasyonlarına başlanacak. Bu süreçte ESA ve JAXA, Merkür’de yörüngeye girdiklerinde ayrılarak farklı roller üstlenecek.Avrupa’nın Merkür Gezegensel Yörünge Aracı (MPO), Merkür’ün arazisini haritalamak, gezegenin yüzey yapısı ve bileşimi hakkında veri toplamak için çalışacak. Japonya’nın Merkür Manyetosferik Yörünge Aracı (MMO) ise, Merkür’ün manyetik alanını inceleyerek, alanın güneş rüzgarı ile etkileşimini araştıracak.ESA’nın bilim danışmanı Prof. Mark McCaughrean, “Yörüngeye girdiğimizde, Merkür’deki manyetik alanı ve 450 derecelik devasa sıcaklıklara sahip olmasına rağmen yine de yüzeyinin bazı yerlerinde su bulunan Merkür’ü incelemeye başlayacağız” dedi.Merkür’ün çok büyük bir metal çekirdeğe sahip olduğunu söyleyen McCaughrean, Merkür’ün kökeni hakkında büyük gizemlerin olduğunu ve BepiColombo’nun bu gizemleri çözmek için tasarladığını ifade etti.
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avrupa uzay ajansı (esa), merkür

Avrupa Uzay Ajansı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi

03:42 03.10.2021 (güncellendi: 03:46 03.10.2021)
© DHAAvrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) ortak projesi olarak Merkür’ün keşfi için görevlendirilen BepiColombo misyonu, Merkür’den çekilen ilk fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Uzay aracının görüntüyü gezegenin üzerinden geçtikten kısa bir süre sonra sadece 200 kilometre yükseklikte çektiği belirtildi.
BepiColombo'nun Merkür’ün fotoğraflarını yan tarafında bulunan düşük çözünürlüklü bir izleme kamerası ile çektiği belirtildi. Paylaşılan ilk siyah-beyaz fotoğrafların ardından ESA’nın ilerleyen günlerde daha fazla görüntü yayınlaması bekleniyor.
Kontrolörler, uzay aracının hızını kontrol etmeye yardımcı olmak için Merkür’ün yerçekimini kullanarak bu tür beş uçuş daha gerçekleştirmeyi planlıyor. BepiColombo’nun yeterince yavaş hareket etmesi ve sonunda gezegenin etrafında istikrarlı bir yörüngeye oturması amacına 2025’in sonunda ulaşılacağı tahmin ediliyor.
İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nden Dr. Suzie Imber, "Merkür’deki toplam altı uçuşun amacı, yörüngemizi değiştirmemize ve hızımızı yavaşlatmamıza yardımcı olmaktır. Bundan birkaç yıl sonra, Aralık 2025’te, uzay aracımız ve Merkür aynı yerde aynı yöne doğru ilerleyecek” ifadelerini kullanarak, “Bu sürecin sonunda, uzay aracımızı ayırabilir ve yörüngeye girebiliriz” dedi.
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Bir kısmı ESA diğer kısmı ise JAXA tarafından geliştirilen BepiColombo’nun, Haziran 2023, Eylül 2024, Aralık 2024 ve Ocak 2025’teki diğer geçişlerinin ardından aracın 2026’da yörüngeye düzenli olarak girmesi sağlanarak tam bilimsel operasyonlarına başlanacak. Bu süreçte ESA ve JAXA, Merkür’de yörüngeye girdiklerinde ayrılarak farklı roller üstlenecek.
Avrupa’nın Merkür Gezegensel Yörünge Aracı (MPO), Merkür’ün arazisini haritalamak, gezegenin yüzey yapısı ve bileşimi hakkında veri toplamak için çalışacak. Japonya’nın Merkür Manyetosferik Yörünge Aracı (MMO) ise, Merkür’ün manyetik alanını inceleyerek, alanın güneş rüzgarı ile etkileşimini araştıracak.
ESA’nın bilim danışmanı Prof. Mark McCaughrean, “Yörüngeye girdiğimizde, Merkür’deki manyetik alanı ve 450 derecelik devasa sıcaklıklara sahip olmasına rağmen yine de yüzeyinin bazı yerlerinde su bulunan Merkür’ü incelemeye başlayacağız” dedi.
Merkür’ün çok büyük bir metal çekirdeğe sahip olduğunu söyleyen McCaughrean, Merkür’ün kökeni hakkında büyük gizemlerin olduğunu ve BepiColombo’nun bu gizemleri çözmek için tasarladığını ifade etti.
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