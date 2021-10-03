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Avrupa’nın zirvesi Mont Blanc küçüldü: 20 yılda 2 metre alçaldı
Avrupa’nın zirvesi Mont Blanc küçüldü: 20 yılda 2 metre alçaldı
Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc’ın zirvesinin son 20 yılda iki metre alçaldığı açıklandı. Uzmanlardan ve yüksek dağ rehberlerinden oluşan 27... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T05:01+0300
2021-10-03T05:01+0300
dünya
mont blanc
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Fransa ile İtalya sınırında yer alan ve Avrupa kıtasının en yüksek dağı olan Mont Blanc’ın zirvesinin yeniden alçaldığı açıklandı.UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan dağın yapılan son ölçümünde yüksekliğinin deniz seviyesinden 4 bin 807 metre olduğu belirtildi.NTV'nin haberine göre, uzmanlardan ve yüksek dağ rehberlerinden oluşan 27 kişilik bir ekip tarafından yapılan keşif gezisiyle ölçülen dağın ölçümleri üç gün sürerken, dağın zirvesindeki alçalmanın son 20 yılda 2 metreyi bulduğu belirtildi.Coğrafya uzmanları Mont Blanc'ın eteklerinde yer alan Saint-Gervais-les-Bains kasabasında düzenledikleri basın toplantısında, "Artık toplanan tüm verilere bakmak ve bu durumu açıklamak için tüm teorileri ortaya koymak bilim insanlarına kalmış" dedi.Buzulların erimesiyle ilgili dünya çapında alarm verilirken, Mont Blanc'ın resmi yüksekliği on yıldan fazla bir süredir düşüşte.Son 20 yılda ölçülen en yüksek seviye 4 bin 810 metre olurken, Avrupa'nın en yüksek dağının zirvesinin her yıl ortalama 13 santimetre alçaldığı aktarıldı.2001'den beri, Avrupa'nın çatısı, gelişimini izlemek için her iki yılda bir ölçülürken, düzenli ölçümlerin amacı, buz tabakasının bir modelini oluşturarak, tüm uzmanların kullanımına sunulacak kesin bir veri bankasını beslemek olarak açıklanıyor.Zirve, büyük bir rüzgârla oluşan kar yığınıyla ayrıca şiddetli rüzgar ve yağışla değişen kalıcı bir kar tabakasıyla kaplı olduğundan, yüksekliklerin her yıl değiştiği belirtiliyor.
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Avrupa’nın zirvesi Mont Blanc küçüldü: 20 yılda 2 metre alçaldı

05:01 03.10.2021
© Wikimedia CommonsMont Blanc Dağı
Mont Blanc Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© Wikimedia Commons
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Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc’ın zirvesinin son 20 yılda iki metre alçaldığı açıklandı. Uzmanlardan ve yüksek dağ rehberlerinden oluşan 27 kişilik bir ekip tarafından yapılan ölçüm sonrasında dağın deniz seviyesinden 4 bin 807 metre resmi yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.
Fransa ile İtalya sınırında yer alan ve Avrupa kıtasının en yüksek dağı olan Mont Blanc’ın zirvesinin yeniden alçaldığı açıklandı.
UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan dağın yapılan son ölçümünde yüksekliğinin deniz seviyesinden 4 bin 807 metre olduğu belirtildi.
NTV'nin haberine göre, uzmanlardan ve yüksek dağ rehberlerinden oluşan 27 kişilik bir ekip tarafından yapılan keşif gezisiyle ölçülen dağın ölçümleri üç gün sürerken, dağın zirvesindeki alçalmanın son 20 yılda 2 metreyi bulduğu belirtildi.
Coğrafya uzmanları Mont Blanc'ın eteklerinde yer alan Saint-Gervais-les-Bains kasabasında düzenledikleri basın toplantısında, "Artık toplanan tüm verilere bakmak ve bu durumu açıklamak için tüm teorileri ortaya koymak bilim insanlarına kalmış" dedi.
Buzulların erimesiyle ilgili dünya çapında alarm verilirken, Mont Blanc'ın resmi yüksekliği on yıldan fazla bir süredir düşüşte.
Son 20 yılda ölçülen en yüksek seviye 4 bin 810 metre olurken, Avrupa'nın en yüksek dağının zirvesinin her yıl ortalama 13 santimetre alçaldığı aktarıldı.
2001'den beri, Avrupa'nın çatısı, gelişimini izlemek için her iki yılda bir ölçülürken, düzenli ölçümlerin amacı, buz tabakasının bir modelini oluşturarak, tüm uzmanların kullanımına sunulacak kesin bir veri bankasını beslemek olarak açıklanıyor.
Zirve, büyük bir rüzgârla oluşan kar yığınıyla ayrıca şiddetli rüzgar ve yağışla değişen kalıcı bir kar tabakasıyla kaplı olduğundan, yüksekliklerin her yıl değiştiği belirtiliyor.
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