https://tr.sputniknews.com/20211003/google-yoneticisi-iddia-etti-yapay-zeka-kiyameti-getirecek-1049469742.html

Google yöneticisi iddia etti: Yapay zeka kıyameti getirecek

Google yöneticisi iddia etti: Yapay zeka kıyameti getirecek

Google X'in eski yöneticisi, yapay zeka çalışmalarının korkutucu olduğunu söyledi. Yapay zekanın insanlığı tehdit ettiğini de ileri sürdü. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T00:11+0300

2021-10-03T00:11+0300

2021-10-03T00:11+0300

yaşam

yapay zeka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103453/56/1034535684_0:32:1000:595_1920x0_80_0_0_1bef155c77aadb1cad57985105944945.jpg

Google'ın Ar-Ge tesisi Google X'in eski işletme müdürü Mo Gawdat, The Times‘a yapay zekayla ilgili açıklamalarda bulundu.Shift Delete'in aktardığına göre; Gawdat, Terminatör filmindeki Skynet gibi insanlığın sonunu getirecek bir yapay zekaya vurgu yaptı. Bilim kurgu filmlerinde sıkça gördüğümüz, bir yapay zeka (AI) türü olan yapay genel zekanın (AGI) kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Üstelik Gawdat, bu yapay zekayı ‘Tanrı’ya benzetti.Gawdat, küçük bir topu alıp tutan robot kollar geliştirdiklerini anlattı. Ancak Gawdat, bu robot kolların topu sanki araştırmacılara gösteriş yapıyormuş gibi bir hareketle gösterdiğini söyledi. Google’da 2007 yılında çalışmaya başlayan girişimci, yapay zekanın bu davranışını “korkutucu” olarak tanımladı.Google X‘in eski yöneticisi, bu yapay zeka örneği için, “Aniden bu durumun aslında korkutucu olduğunu fark ettim. Gerçek şu ki, biz Tanrı’yı yaratıyoruz” dedi. Yavaş öğrenme sürecinin ardından, artık kolların neredeyse hemen hemen her şeyi tutup kaldırabildiğini de belirtti.Mo Gawdat, Google’da geçirdiği süre boyunca geliştirilen yapay zekanın “gerçekten korkutucu” olduğunu belirtiyor. Onu en çok korkutan şey ise, makinelerin insanlara kıyasla çok daha hızlı öğrenmesi. Mısırlı girişimci, algoritmaların sadece birkaç günde istenilen şeyleri öğrendiğini söyledi. Bu konuda, yapay zekayı çocuklarla kıyaslayarak, “Çocukların iki yılda yapacağı şeyi yapıyorlar” dedi.Gawdat’a göre, bir makine üstünlüğü kıyameti kaçınılmaz görünüyor. Aslında yapay zekanın sağlık, eğitim ve eğlence sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda faydası var. Ancak Google yöneticisi, yapay zekanın çözüm olmadığını söyledi. Üstelik insanlık için bir tehdit haline gelebileceğini iddia ediyor.Bununla birlikte, mevcut AI teknolojisi yanlış yönetimlerle insanlara zarar verebiliyor. Örneğin, Çin kontrolündeki Hong Kong, vatandaşlarını denetlemek, ifade özgürlüğünü sınırlamak ve yıpratıcı yasalar uygulamak için yüz tanıma kullanıyor. Belki de en büyük sorun, yapay zekanın onu oluşturan kişinin önyargısını yansıtması. Bu nedenle birçok AI algoritması ırkçılık yapabiliyor.X Development, eski adıyla Google X, Google’ın 2010 yılında kurduğu bir yapay zeka araştırma tesisi. Şu anda Alphabet‘in yan kuruluşu olan şirket, yarı gizli bir şekilde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürüyor. Mo Gawdat, kurulduğu yıllarda kuruluşun işletme yöneticiliğini üstlenmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yapay zeka