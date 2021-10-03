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https://tr.sputniknews.com/20211003/konyada-sulama-havuzuna-dusen-koyunu-kurtarmak-isteyen-cocuk-hayatini-kaybetti-1049486124.html
Konya'da sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti
Konya'da sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T21:51+0300
2021-10-03T21:51+0300
2021-10-03T21:56+0300
yaşam
konya
çocuk
koyun
havuz
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Sarıca Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada havuza düşen koyunu fark ederek havuza atlayan 12 yaşındaki M.D, suda çırpınmaya başladı.M.D'nin çırpındığını gören baba F.D. ve ablası da havuza atladı. Daha sonra havuzdan çıkan baba ve abla, olayı ekiplere bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu sulama havuzunda M.D'nin cesedine ulaşıldı.Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından M.D'nin cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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konya, çocuk, koyun, havuz
Konya'da sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti 21:51 03.10.2021 (güncellendi: 21:56 03.10.2021)
Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti.
Sarıca Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada havuza düşen koyunu fark ederek havuza atlayan
12 yaşındaki M.D, suda çırpınmaya başladı.
M.D'nin çırpındığını gören
baba F.D. ve ablası da havuza atladı. Daha sonra havuzdan çıkan baba ve abla, olayı ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu
sulama havuzunda M.D'nin cesedine ulaşıldı.
Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından M.D'nin cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.