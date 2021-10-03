https://tr.sputniknews.com/20211003/kopegi-kulubesinden-cikararak-yumruklayan-kisiye-1500-lira-para-cezasi--1049484344.html

Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan adama 1.500 TL para cezası

Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan adama 1.500 TL para cezası

Maltepe'de bir köpeği kulübesinden çıkararak yumrukladığı görüntülenen kişiye para cezası verildi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T19:49+0300

2021-10-03T19:49+0300

2021-10-03T19:51+0300

yaşam

hayvanlara işkence

hayvan

hayvanlara şiddet

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğlen saatlerinde bir apartmanın arka bahçesindeki köpeği kulübeden çıkararak şiddet uyguladığı belirlenen şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.Köpeğe şiddet uygulayan 62 yaşındaki A.A.G. Maltepe Yalı Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.Şüpheli A.A.G. ifadesinde şiddet uyguladığı köpeğin kızına ait olduğunu iddia etti.Polis, köpeği sahibine teslim etmek üzere muhafaza altına aldı.Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan zanlıya 1.500 TL para cezası verildi

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hayvanlara işkence, hayvan, hayvanlara şiddet