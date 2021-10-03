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Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan adama 1.500 TL para cezası
Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan adama 1.500 TL para cezası
Maltepe'de bir köpeği kulübesinden çıkararak yumrukladığı görüntülenen kişiye para cezası verildi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T19:49+0300
2021-10-03T19:51+0300
yaşam
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hayvan
hayvanlara şiddet
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğlen saatlerinde bir apartmanın arka bahçesindeki köpeği kulübeden çıkararak şiddet uyguladığı belirlenen şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.Köpeğe şiddet uygulayan 62 yaşındaki A.A.G. Maltepe Yalı Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.Şüpheli A.A.G. ifadesinde şiddet uyguladığı köpeğin kızına ait olduğunu iddia etti.Polis, köpeği sahibine teslim etmek üzere muhafaza altına aldı.Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan zanlıya 1.500 TL para cezası verildi
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hayvanlara işkence, hayvan, hayvanlara şiddet

Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan adama 1.500 TL para cezası

19:49 03.10.2021 (güncellendi: 19:51 03.10.2021)
© İHAKöpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı
Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© İHA
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Maltepe'de bir köpeği kulübesinden çıkararak yumrukladığı görüntülenen kişiye para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğlen saatlerinde bir apartmanın arka bahçesindeki köpeği kulübeden çıkararak şiddet uyguladığı belirlenen şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Köpeğe şiddet uygulayan 62 yaşındaki A.A.G. Maltepe Yalı Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Şüpheli A.A.G. ifadesinde şiddet uyguladığı köpeğin kızına ait olduğunu iddia etti.
Polis, köpeği sahibine teslim etmek üzere muhafaza altına aldı.
Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan zanlıya 1.500 TL para cezası verildi
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