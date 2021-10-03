https://tr.sputniknews.com/20211003/mini-fuze-mete-geliyor-mete-gazoz-gibi-hedefi-12den-vuracak-1049481450.html

Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'

Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T16:35+0300

2021-10-03T16:35+0300

2021-10-03T16:35+0300

roketsan

ismail demir

mete gazoz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044662688_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_aa02b26193759e7e4913a1e2fcaad97c.jpg

Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roketsan, ismail demir, mete gazoz