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Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'
Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T16:35+0300
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roketsan
ismail demir
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Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."
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roketsan, ismail demir, mete gazoz

Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'

16:35 03.10.2021
© AA / Süleyman ElçinMete Gazoz
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA / Süleyman Elçin
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bilgi verdi.
Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."
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