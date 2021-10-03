Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'

Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bilgi verdi.
Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."
Lazer Güdümlü Mini Füze #METE geliyor 🚀@roketsan’ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA’larda kullanılacak ve tek personel tarafından bombaatarla da ateşlenecek. METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak! 🏹 pic.twitter.com/Z681w5MTwA