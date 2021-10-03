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MSB: Yunanistan'ın provokatif tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor
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https://tr.sputniknews.com/20211003/msb-yunanistanin-provokatif-tutumuna-karsi-diplomatik-kanallardan-girisimlerde-bulunuluyor-1049477094.html
MSB: Yunanistan'ın provokatif tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor
MSB: Yunanistan'ın provokatif tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor
Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T13:01+0300
2021-10-03T13:08+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
işid
yunanistan
terörle mücadele
sınır
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.Açıklamada, "Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırlarında yaşanan son duruma ilişkin de "İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi" açıklamasını yaptı.
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milli savunma bakanlığı (msb), işid, yunanistan, terörle mücadele, sınır

MSB: Yunanistan'ın provokatif tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor

13:01 03.10.2021 (güncellendi: 13:08 03.10.2021)
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Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Açıklamada, "Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırlarında yaşanan son duruma ilişkin de "İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi" açıklamasını yaptı.
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