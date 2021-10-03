https://tr.sputniknews.com/20211003/rektor-topal-kastamonu-universitesindeki-atamalarla-ilgili-iddialari-yanitladi-1049480608.html

Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'ndeki atamalarla ilgili iddiaları yanıtladı

Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'ndeki atamalarla ilgili iddiaları yanıtladı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kendisi ve üniversitesiyle ilgili çıkan habere ilişkin kanuni haklarını kullanacağını açıkladı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T15:43+0300

2021-10-03T15:43+0300

2021-10-03T15:43+0300

rektör

kastamonu üniversitesi

ahmet hamdi topal

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Rektör Topal, yaptığı yazılı açıklamada, bazı gazetelerde Kastamonu Üniversitesi'nde usulsüz atamalar yaptığıyla ilgili iddialara değindi.İddiaların doğru olmadığını savunan Topal, dekanların Yükseköğretim Kurulunca seçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Bilindiği üzere ilgili mevzuat uyarınca dekanlar rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Dolayısıyla iddia edildiği üzere 'bir rektörün kendisini dekan ataması' diye bir usul ve uygulama söz konusu değildir. Öte yandan üniversite rektörleri, fakültelerde dekan bulunmadığı süre zarfında, dekanlığa uygun kişi atanana kadar Yükseköğretim Kurulunun kararıyla dekanlık görevine vekalet edebilmektedirler." Rektör Topal, 'rektör yardımcısı olarak bir arkadaşını atadığı' yönündeki iddialarla ilgili ise şunları kaydetti: "Rektör yardımcısı olarak atanan hocalarımızın her biriyle rektörlük görevimin ardından tanışmış olup öncesinde herhangi bir tanışıklığımız ya da arkadaşlığımız bulunmamaktadır. Mezkur (adı geçen) haber metinlerinin içeriğinde kastedilen kişi doktor öğretim üyesi olup, rektör yardımcısı olarak atanması zaten kanunen de uygun ve mümkün değildir. Müdür olarak kuzenimin, kardeşimin, arkadaşımın atandığı yönündeki iddialar ise daha haber metinlerinde dahi tutarlılığı bulunmayan ve doğru olmayan hususlardır. Müdür olarak atandığı ifade edilen ve halen Türkçe Eğitimi ABD Başkanı olan hocamız, rektörlük görevine atanmamın çok öncesinden (2000 yılı) bu yana kurumumuz bünyesinde öğretim elemanı olarak görev yapmakta olup mesleki yeterliliği çerçevesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne atanmış bir öğretim üyemizdir." Haberle ilgili hukuki süreci başlatacağının altını çizen Topal, açıklamada "Basın yayın kuruluşlarının hem meslek ahlakı hem profesyonellik itibarıyla tarafsız, kasıtsız ve titiz çalışmaları gerekmektedir. Bahsi geçen iftiraları üreten ve yayan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve kanuni haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

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rektör, kastamonu üniversitesi, ahmet hamdi topal