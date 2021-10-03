Welt: AB, Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurmayı planlıyor

AB'nin Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu ortaya koymak için yeni bir girişimde bulunmak üzere çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Welt am Sonntag, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilciliği'ne ait bir belgeye atıfta bulunarak Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurma konusunun gündemde olduğunu belirtti. Kurulması halinde misyona 'AB Askeri Danışmanlık ve Eğitim Misyonu Ukrayna' adının verileceğini kaydeden gazete, "AB'ye göre bu misyon, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki sözde 'askeri etkinliği' karşısında ve Kırım'daki durum ışında Ukrayna'ya dayanışmanın bir tezahürü olabilir" ifadelerini kullandı. AB'nin Ukrayna ordusunun askeri potansiyelini artırmak için kullanabileceği diğer metotlara dikkat çeken gazete, Ukrayna'da sivil güvenlik sektöründe reform yapılması için 2014'ten beri görev yapan AB danışmanlık misyonunun genişletilebileceğini kaydetti. Gazete, askeri misyon kurulmasıyla ilgili talebin Temmuz ayı sonunda Ukrayna dışişleri ve savunma bakanları tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Josep Borrell'e sunulduğunu da aktardı.
Alman Welt am Sonntag gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurmayı planladığını yazdı.
AB'nin Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu ortaya koymak için yeni bir girişimde bulunmak üzere çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.
Welt am Sonntag, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilciliği'ne ait bir belgeye atıfta bulunarak Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurma konusunun gündemde olduğunu belirtti. Kurulması halinde misyona 'AB Askeri Danışmanlık ve Eğitim Misyonu Ukrayna' adının verileceğini kaydeden gazete, "AB'ye göre bu misyon, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki sözde 'askeri etkinliği' karşısında ve Kırım'daki durum ışında Ukrayna'ya dayanışmanın bir tezahürü olabilir" ifadelerini kullandı.
AB'nin Ukrayna ordusunun askeri potansiyelini artırmak için kullanabileceği diğer metotlara dikkat çeken gazete, Ukrayna'da sivil güvenlik sektöründe reform yapılması için 2014'ten beri görev yapan AB danışmanlık misyonunun genişletilebileceğini kaydetti.
Gazete, askeri misyon kurulmasıyla ilgili talebin Temmuz ayı sonunda Ukrayna dışişleri ve savunma bakanları tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Josep Borrell'e sunulduğunu da aktardı.