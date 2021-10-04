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https://tr.sputniknews.com/20211004/15-milyardan-fazla-facebook-kullanicisinin-kisisel-bilgileri-satiliga-cikarildi-1049518889.html
'1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri satılığa çıkarıldı'
'1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri satılığa çıkarıldı'
Privacy Affairs, 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel ve özel bilgilerinin popüler bir hacker forumunda satılmaya başlandığını aktardı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T22:43+0300
2021-10-04T22:59+0300
dünya
facebook
ihlal
veri
sızıntı
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1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgilerinin, bilgisayar korsanları tarafından toplanıp popüler bir hacker formunda satışa çıkarıldığı belirtildi.Privacy Affair'de yer alan habere göre söz konusu olayın, şimdiye kadar Facebook tarihindeki en büyük ve en önemli bilgi sızıntısı olduğu ifade edilirken, sızıntıların internet kullanıcılarının 'siber suçlular ve ilkesiz reklamcılar' tarafından küresel çapta hedef alınmasına yol açacağı belirtildi.Öte yandan, sızıntının, 500 milyon kullanıcının etkilendiği ve birkaç ay önce meydana gelen sızıntıyla bağlantısı olmadığı da tahmin ediliyor.Forumda yer alan bilgilere göre, söz konusu sızıntının Eylül ayının sonlarında yayımlanan bu sızıntı, kullanıcılarının "isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası, kimlik numarasından oluşuyor.Habere göre, yayımlanan örneklere bakıldığında, verilerin gerçek olduğunu düşünülüyor.Satıcı, son 4 yıl içinde çalışan bir grup ‘'web kazıyıcı” (web scrapers) temsil ettiğini belirterek, bu süre zarfında 18 binden fazla müşterisinin olduğunu öne sürdü.Satıcılar, verilerin hackleme ya da ihlal etme yoluyla elde etmediklerini, ancak 'wek kazıma' yönetimle topladıklarını iddia ediyor.Öte yandan, potansiyel bir alıcının, 1 milyon Facebook kullanıcı hesabının verileri için 5 bin dolar teklifi aldığı iddia edildi.
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facebook, ihlal, veri, sızıntı

'1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri satılığa çıkarıldı'

22:43 04.10.2021 (güncellendi: 22:59 04.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Privacy Affairs, 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel ve özel bilgilerinin popüler bir hacker forumunda satılmaya başlandığını aktardı.
1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgilerinin, bilgisayar korsanları tarafından toplanıp popüler bir hacker formunda satışa çıkarıldığı belirtildi.
Privacy Affair'de yer alan habere göre söz konusu olayın, şimdiye kadar Facebook tarihindeki en büyük ve en önemli bilgi sızıntısı olduğu ifade edilirken, sızıntıların internet kullanıcılarının 'siber suçlular ve ilkesiz reklamcılar' tarafından küresel çapta hedef alınmasına yol açacağı belirtildi.
Öte yandan, sızıntının, 500 milyon kullanıcının etkilendiği ve birkaç ay önce meydana gelen sızıntıyla bağlantısı olmadığı da tahmin ediliyor.
Forumda yer alan bilgilere göre, söz konusu sızıntının Eylül ayının sonlarında yayımlanan bu sızıntı, kullanıcılarının "isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası, kimlik numarasından oluşuyor.
Habere göre, yayımlanan örneklere bakıldığında, verilerin gerçek olduğunu düşünülüyor.
Satıcı, son 4 yıl içinde çalışan bir grup ‘'web kazıyıcı” (web scrapers) temsil ettiğini belirterek, bu süre zarfında 18 binden fazla müşterisinin olduğunu öne sürdü.
Satıcılar, verilerin hackleme ya da ihlal etme yoluyla elde etmediklerini, ancak 'wek kazıma' yönetimle topladıklarını iddia ediyor.
Öte yandan, potansiyel bir alıcının, 1 milyon Facebook kullanıcı hesabının verileri için 5 bin dolar teklifi aldığı iddia edildi.
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