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https://tr.sputniknews.com/20211004/antutu-en-iyi-android-telefonlari-belirledi-1049497612.html
AnTuTu, en iyi Android telefonları belirledi
AnTuTu, en iyi Android telefonları belirledi
Telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, eylül ayının en iyi Android telefonlarını belirledi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T12:40+0300
2021-10-04T12:40+0300
2021-10-04T12:40+0300
android
yaşam
telefon
xiaomi
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Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
android, telefon, xiaomi
AnTuTu, en iyi Android telefonları belirledi
Telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, eylül ayının en iyi Android telefonlarını belirledi.
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.