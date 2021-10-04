https://tr.sputniknews.com/20211004/emniyet-sosyal-medya-uzerinden-santaj-amacli-goruntulu-aramalara-karsi-uyardi-1049514716.html

Emniyet, sosyal medya üzerinden şantaj amaçlı görüntülü aramalara karşı uyardı

Emniyet, sosyal medya üzerinden şantaj amaçlı görüntülü aramalara karşı uyardı

Emniyet, sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen görüntüleri kullanarak vatandaşlardan şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı dikkatli... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T19:52+0300

2021-10-04T19:52+0300

2021-10-04T19:52+0300

türkiye

sosyal medya

facebook

instagram

dolandırıcılık

emniyet

siber

siberay

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, son günlerde gündeme gelen, özellikle yurt dışı kaynaklı, sosyal medya üzerinden şantaj girişimlerine karşı uyarı yayımlandı.Uyarıda vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.Yayımlanan uyarıda vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.Instagram dolandırıcılarına dikkatAyrıca, Instagram üzerinden dolandırıcılık olaylarına karşı da dikkatli olunması istendi.Instagram hesapları ele geçirilen kullanıcıların maddi ve manevi zarara uğradıkları, çalınan hesaplar üzerinden gerçekleştirilen olaylarla ilgili şikayetlerin olduğu, bu tarz saldırı girişimlerine maruz kalmamak için hesapların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

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sosyal medya, facebook, instagram, dolandırıcılık, emniyet, siber, siberay