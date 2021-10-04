https://tr.sputniknews.com/20211004/islam-karsitligiyla-bilinen-isvecli-karikaturist-vilks-ve-iki-koruma-polisi-trafik-kazasinda-oldu-1049489362.html

Hz. Muhammed'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü

Hz. Muhammed'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T03:03+0300

2021-10-04T03:03+0300

2021-10-04T03:07+0300

dünya

islamofobi

isveç

trafik kazası

karikatürist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049489337_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_a8353718766eb23466031a36b37e9348.jpg

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

islamofobi, isveç, trafik kazası, karikatürist