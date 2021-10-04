https://tr.sputniknews.com/20211004/osmanli-sancagi-londrada-satista-1049500010.html

Osmanlı Sancağı Londra’da satışta

Osmanlı Sancağı Londra’da satışta

İngiltere’de bir müzayede evi, Katar’daki Osmanlı birliklerine ait olduğunu belirttiği bir sancağı satışa çıkardı. Sancak 12 bin sterlinden açık artırmaya... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:48+0300

2021-10-04T13:48+0300

2021-10-04T13:48+0300

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Osmanlı’nın Basra körfezindeki güç mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri Arap Yarımadası kıyılarıydı. Katar da bu önemli noktalardan biriydi. Katar’daki Osmanlı güçleri, 1500’lerin ortasından itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle, daha sonra da Vahhabi Araplar ile mücadele etti. 19. yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı’nın Basra vilayetine bağlı bir sancağın kazası konumundaydı. Kaymakamlığını ise Osmanlı idaresinin yerel aşiretlerden seçtiği biri yapıyordu.Osmanlı merkezi yönetimi ile bu kaymakamlık arasında zaman zaman anlaşmazlıklar da çıkıyordu. Böyle zamanlarda müzakereler yoluyla çözülmeyen anlaşmazlıklar askeri müdahale ile gideriliyordu. Böyle bir müdahale de 1893 yılında olmuştu. Katar’daki Osmanlı kalesine takviye için giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik Osmanlı birliği 25 Mart 1893’te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı ve birçok şehit verdi. Bu olaydan sonra ilişkiler çok gerildi. Katar Kaymakamı Şeyh Casim olayı soruşturan heyete saldırıyı çöl bedevilerinin yaptığını, kendi birlikleriyle alakası olmadığını ve Osmanlı’ya sadık olduğunu anlattı. Kaymakam Casim bu olaydan sonra görevden alındı.12 bin sterlinden başladıHürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Londra’da geçen hafta Christie’s adlı müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan sancağın Katar’daki işte bu Osmanlı birliğine ait olduğu belirtiliyor. Kırmızı renkli ipek sancak 150x162 cm boyutlarında. Üzerinde çeşitli surelerden ayetler var. Sancak 12 bin sterlinden açık artırmaya çıktı, müzayede ise 28 Ekim’de sona erecek.Müzayede evi, sancağın yeşil renkli olan bir benzerinin Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer aldığını da belirtiyor. Ayrıca sancağın Gazze’de İngilizlerle savaşan Türk askerlerinin kullandığı sancağa benzerliğine de dikkat çekiliyor. Müzayedeyi sosyal medya hesabından duyuran tarihçi Doç. Dr. Süleyman Tekir, Hürriyet’e “Sancaklar Türk askeri tarihin çok mühim parçalarıdır. İnşallah o sancak ait olduğu topraklara geri getirilir ve şehitlerimizin ruhu böylece şad olur” dedi.

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ingiltere, türkiye, katar, londra, osmanlı, müzayede, osmanlı devleti