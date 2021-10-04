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Rusya’da hipersonik Tsirkon füzesi ilk defa bir denizaltıdan fırlatıldı
Rusya’da hipersonik Tsirkon füzesi ilk defa bir denizaltıdan fırlatıldı
Rusya, hipersonik Tsirkon füzesinin ilk defa bir denizaltıdan fırlatıldığı bir deneme gerçekleştirdi. Tsirkon füzeleri şimdiye dek gerçekleştirilen denemelerde... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T11:43+0300
2021-10-04T11:43+0300
savunma
rusya
füze
tsirkon
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Rus donanmasının, Severodvinsk nükleer denizaltısından hipersonik Tsirkon füzesinin fırlatıldığı bir deneme gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu denemenin Barents Denizi’nde gerçekleştirildiği kaydedildi. Rus savunma yetkilileri, Tsirkon füzesinin ilk defa denizaltıdan fırlatıldığı denemenin başarılı olduğunu, belirlenen hedefin imha edildiğini söyledi. Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor. Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.
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rusya, füze, tsirkon

Rusya’da hipersonik Tsirkon füzesi ilk defa bir denizaltıdan fırlatıldı

11:43 04.10.2021
© AARusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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Rusya, hipersonik Tsirkon füzesinin ilk defa bir denizaltıdan fırlatıldığı bir deneme gerçekleştirdi. Tsirkon füzeleri şimdiye dek gerçekleştirilen denemelerde hep su yüzeyindeki gemilerden fırlatılmıştı.
Rus donanmasının, Severodvinsk nükleer denizaltısından hipersonik Tsirkon füzesinin fırlatıldığı bir deneme gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu denemenin Barents Denizi’nde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Rus savunma yetkilileri, Tsirkon füzesinin ilk defa denizaltıdan fırlatıldığı denemenin başarılı olduğunu, belirlenen hedefin imha edildiğini söyledi.
Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.
Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.
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