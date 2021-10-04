Sezen Aksu stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı

Hayvan sevgisiyle de bilinen sanatçı Sezen Aksu beslediği hayvanlar için stüdyosunda yuva yaptı.Yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiren Sezen Aksu, herkesin evinde kapandığı pandemi döneminde de her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp sokak hayvanlarını besliyordu.Ünlü sanatçı daha önce de bir sıpa sahiplenmişti.
Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı.
Hayvan sevgisiyle de bilinen sanatçı SezenAksu beslediği hayvanlar için stüdyosunda yuva yaptı.
Yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiren Sezen Aksu, herkesin evinde kapandığı pandemi döneminde de her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp sokak hayvanlarını besliyordu.