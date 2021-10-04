https://tr.sputniknews.com/20211004/sezen-aksu-studyosunu-sokak-hayvanlarina-acti-1049506504.html

Sezen Aksu stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı

Sezen Aksu stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı

Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:23+0300

2021-10-04T16:23+0300

2021-10-04T16:23+0300

yaşam

kedi

köpek

sezen aksu

hayvan hakları

hayvan

4 ekim dünya hayvanları koruma günü

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Hayvan sevgisiyle de bilinen sanatçı Sezen Aksu beslediği hayvanlar için stüdyosunda yuva yaptı.Yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiren Sezen Aksu, herkesin evinde kapandığı pandemi döneminde de her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp sokak hayvanlarını besliyordu.Ünlü sanatçı daha önce de bir sıpa sahiplenmişti.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kedi, köpek, sezen aksu, hayvan hakları, hayvan, 4 ekim dünya hayvanları koruma günü