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https://tr.sputniknews.com/20211004/sezen-aksu-studyosunu-sokak-hayvanlarina-acti-1049506504.html
Sezen Aksu stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı
Sezen Aksu stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı
Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:23+0300
2021-10-04T16:23+0300
yaşam
kedi
köpek
sezen aksu
hayvan hakları
hayvan
4 ekim dünya hayvanları koruma günü
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Hayvan sevgisiyle de bilinen sanatçı Sezen Aksu beslediği hayvanlar için stüdyosunda yuva yaptı.Yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiren Sezen Aksu, herkesin evinde kapandığı pandemi döneminde de her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp sokak hayvanlarını besliyordu.Ünlü sanatçı daha önce de bir sıpa sahiplenmişti.
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kedi, köpek, sezen aksu, hayvan hakları, hayvan, 4 ekim dünya hayvanları koruma günü

Sezen Aksu stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı

16:23 04.10.2021
© AASezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu’da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı.
Hayvan sevgisiyle de bilinen sanatçı Sezen Aksu beslediği hayvanlar için stüdyosunda yuva yaptı.
Yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiren Sezen Aksu, herkesin evinde kapandığı pandemi döneminde de her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp sokak hayvanlarını besliyordu.
Ünlü sanatçı daha önce de bir sıpa sahiplenmişti.
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