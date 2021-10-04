https://tr.sputniknews.com/20211004/ukraynanin-dusuk-fiyatli-havayolu-skyup-uniformalarinda-etek-ve-topuklu-zorunlulugunu-kaldirdi-1049500658.html

Ukrayna'nın düşük fiyatlı havayolu SkyUp, üniformalarında etek ve topuklu zorunluluğunu kaldırdı

Ukrayna'nın düşük fiyatlı havayolu SkyUp, üniformalarında etek ve topuklu zorunluluğunu kaldırdı

Ukrayna Havayolu SkyUp, kadın mürettebatın çalışırken etek yerine pantalon, topuklu ayakkabı yerine ise rahat spor ayakkabı giymesine izin vereceklerini... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:56+0300

2021-10-04T13:56+0300

2021-10-04T13:56+0300

dünya

ukrayna

hostes

üniforma

havayolu

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Düşük bütçeli biletletiyle bilinen SkyUp, kadın hosteslerin çalışırken konforlu hissetmeleri için üniformalarında değişikliğe gitti. Şirketten yapılan açıklamada, kadın çalışanların etek yerine pantalon, topuklu ayakkabı yerine ise beyaz spor ayakkabı giyebilecekleri belirtildi. BBC'ye konuşan SkyUp çalışanı bir hostes, "Kadın çalışanların çoğu uzun süre topuklu giydikleri için pediatrik sorunlar yaşıyor. Ayaklarında ve tırnaklarında hasarlar oluşuyor. Uzun yolculuklarda saatlerce topuklu üzerinde durduktan sonra ağrıdan yürüyemiyorlar" dedi ve kararı olumlu bulduklarını açıkladı. Farklı havayollarından kadın kabin çalışanları uzun zamandır, topuklu ayakkabılar nedeniyle varis sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Çalışanlar ayrıca etek ve topuklu ayakkabının acil durumlarda tahliye sırasında kendilerine engel olacağı endişesi taşıyor.SkyUp, kadın mürettebat için daha modern ve rahat bir üniforma sunan tek havayolu değil. Nisan 2020'de Japan Airlines, uçakta çalışan kadınlar için pantolon seçeneğinin yanı sıra düz ayakkabı giyme seçeneği sunmuştu. 2014'te de Virgin Atlantic, kadın uçuş görevlileri için pantolonlara izin verdi ve 2019'da bu tarzı standart üniforma haline getirdi. Ayrıca, kadın personelin makyaj yapma zorunluluğunda da değişikliğe gidildi.

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ukrayna, hostes, üniforma, havayolu