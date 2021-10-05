https://tr.sputniknews.com/20211005/afganistan-saglik-sistemi-cokus-riskiyle-karsi-karsiya-1049555930.html

‘Afganistan sağlık sistemi çökme riskiyle karşı karşıya’

‘Afganistan sağlık sistemi çökme riskiyle karşı karşıya’

Afganistan vilayetlerindeki çoğu sağlık merkezlerinin kapanması nedeniyle başkent Kabil’deki hastanelerin aşırı dolu olduğu belirtildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T23:30+0300

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dünya

afganistan

sağlık

vilayet

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Tolo News’un aktardığına göre, Afganistan’daki birçok sağlık merkezi ilaç ve personel eksikliği nedeniyle faaliyete son verdi. Bunun sonucu Kabil hastaneleri üzerindeki yük arttı. Fakat Kabil hastaneleri de doktor ve ilaç sıkıntısı yaşıyor, hasta sayısındaki artış sorunu daha da ağırlaştırıyor.Sağlık uzmanlarının sözlerine göre, durum en kısa zamanda değişmezse Afganistan’ın sağlık sistemi çökebilir.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de benzer uyarıda bulundu. DSÖ uzmanları, halihazırda Afganistan’daki sağlık merkezlerinin sadece yüzde 17’sinin tam kapasite çalıştığını kaydetti.

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afganistan, sağlık, vilayet