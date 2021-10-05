https://tr.sputniknews.com/20211005/altun-yerli-milli-ve-guvenilir-yazilimlara-daha-fazla-yonelmek-artik-bir-zorunluluktur-1049536118.html

Altun: Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelmek artık bir zorunluluktur

Altun: Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelmek artık bir zorunluluktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T13:19+0300

2021-10-05T13:19+0300

2021-10-05T13:25+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal emdya devlerinin yaşadığı bağlantı problemlerine değinerek 'Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelmenin bir zorunluluk olduğunu' söyledi. Altun, açıklamasında şunları söyledi:"Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Dünyaya 'alternatifsiz' denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Yaşanan sorun ayrıca hepimize asında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir. Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir."

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türkiye, fahrettin altun, sosyal medya, açıklama, twitter