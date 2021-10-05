https://tr.sputniknews.com/20211005/bakan-akar-gurcistan-turkiye-azerbaycan-iliskilerinin-ileri-seviyelere-gelecegini-musahede-ettik-1049545767.html

Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik

Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan arasında başta savunma ve güvenlik olmak üzere, her alandaki ilişkilerin her geçen gün... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:16+0300

2021-10-05T17:16+0300

2021-10-05T17:16+0300

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Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın sekizincisi, Gürcistan'ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde yapıldı.Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katıldığı toplantının sonunda "Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi" imzalandı, ortak basın toplantısı düzenlendi."Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze'nin ev sahipliğinde önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti:Üç ülkenin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Akar, "Petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin barış ve istikrar içinde olması sadece bizler için değil tüm bölge ülkeleri için de önem arz ediyor" diye konuştu.Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma alanında müşterek iş birliğinin esas ve ilkelerini belirleyen Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın, geçen sene imzalandığını hatırlatan Akar, şöyle devam etti:Kendisine ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı bir kez daha teşekkür eden Akar, Gürcistan'da romantizm akımının öncüsü şair ve aynı zamanda bir asker olan Alexander Çaçavadze'nin sarayının da bulunduğu, müzik festivaliyle isminden söz ettiren Tsinandali'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gürcistan halkına selamlarını iletti.Konuşmasının sonunda toplantıya katılan "değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a da teşekkür eden Akar, dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarını sundu.

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türkiye, azerbaycan, gürcistan, hulusi akar, savunma