Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik

© AA Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi © AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan arasında başta savunma ve güvenlik olmak üzere, her alandaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini ve kapsamının genişlediğini belirterek, "Üç ülke arasındaki ilişkilerin, her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.