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Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik
Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan arasında başta savunma ve güvenlik olmak üzere, her alandaki ilişkilerin her geçen gün... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:16+0300
2021-10-05T17:16+0300
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Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın sekizincisi, Gürcistan'ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde yapıldı.Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katıldığı toplantının sonunda "Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi" imzalandı, ortak basın toplantısı düzenlendi."Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze'nin ev sahipliğinde önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti:Üç ülkenin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Akar, "Petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin barış ve istikrar içinde olması sadece bizler için değil tüm bölge ülkeleri için de önem arz ediyor" diye konuştu.Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma alanında müşterek iş birliğinin esas ve ilkelerini belirleyen Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın, geçen sene imzalandığını hatırlatan Akar, şöyle devam etti:Kendisine ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı bir kez daha teşekkür eden Akar, Gürcistan'da romantizm akımının öncüsü şair ve aynı zamanda bir asker olan Alexander Çaçavadze'nin sarayının da bulunduğu, müzik festivaliyle isminden söz ettiren Tsinandali'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gürcistan halkına selamlarını iletti.Konuşmasının sonunda toplantıya katılan "değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a da teşekkür eden Akar, dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarını sundu.
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türkiye, azerbaycan, gürcistan, hulusi akar, savunma

Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik

17:16 05.10.2021
© AAGürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi
Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan arasında başta savunma ve güvenlik olmak üzere, her alandaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini ve kapsamının genişlediğini belirterek, "Üç ülke arasındaki ilişkilerin, her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın sekizincisi, Gürcistan'ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katıldığı toplantının sonunda "Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi" imzalandı, ortak basın toplantısı düzenlendi.
"Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze'nin ev sahipliğinde önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti:
"Kafkasya'nın önemli ülkesi Gürcistan'da yaptığımız toplantının, ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Savunma ve güvenlik başta olmak üzere tüm ilişkilerimizi toplantılar sırasında gerek mevcut şekliyle gerekse neler yapılabileceği bakımından değerlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere, geniş bir perspektifle olaylara bakarak bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda neler icra edilebileceğini değerlendirdik."
Üç ülkenin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Akar, "Petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin barış ve istikrar içinde olması sadece bizler için değil tüm bölge ülkeleri için de önem arz ediyor" diye konuştu.
Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma alanında müşterek iş birliğinin esas ve ilkelerini belirleyen Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın, geçen sene imzalandığını hatırlatan Akar, şöyle devam etti:
"Bu mutabakat muhtırası, işlerimizi son derece kolaylaştırmaktadır. Özellikle savunma ve güvenlik alanında çok önemli mesafeler katetmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında her geçen gün derinleşmekte olan ve kapsamı genişleyen ilişkilerimizin, başta savunma ve güvenlik olmak üzere, her alanda çok daha ileri seviyelere geleceğini de bugün yaptığımız toplantılarda müşahede ettik. Üç ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun, bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olmasını temenni ediyoruz."
Kendisine ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı bir kez daha teşekkür eden Akar, Gürcistan'da romantizm akımının öncüsü şair ve aynı zamanda bir asker olan Alexander Çaçavadze'nin sarayının da bulunduğu, müzik festivaliyle isminden söz ettiren Tsinandali'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gürcistan halkına selamlarını iletti.
Konuşmasının sonunda toplantıya katılan "değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a da teşekkür eden Akar, dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarını sundu.
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