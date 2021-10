https://tr.sputniknews.com/20211005/cumhurbaskani-erdogan-okul-ilce-veya-il-capinda-bir-kapanma-kesinlikle-dusunmuyoruz-1049540865.html

Erdoğan: Türkiye, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan... 05.10.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üniversitelerimizin 2021-2022 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir ancak bunun yüz yüze eğitim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Her türlü tedbiri aldık, eylül ayı başından itibaren okulları açtık.'Okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanmayı kesinlikle düşünmüyoruz'- Hükümet olarak her kademedeki eğitim kurumlarımızı belirlenen vakitte açmak için her tedbiri aldık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulda karantina uygulamasına gidildi. Durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanmayı kesinlikle düşünmüyoruz.- (Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.Üniversitelerde yüz yüze eğitim- Üniversitelerimizde de eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. 1990'lı yılların sonunda dahi Türkiye'de 18-22 yaşlarındaki gençlerin okullaşma oranı yüzde 15'lerin altındaydı. 1990'lı yılların ortasından itibaren anti demokratik uygulamalarda toplumsal gerilimlerin merkezine yerleşmişti.- Hükümete geldiğimiz andan itibaren üzerine en kararlılıkla gittiğimiz alanlardan bir tanesi de gençlerimizin çalışmasını artıracak çalışmalar olmuştur. Türkiye'de her ilimizin kendi üniversitesinin olmasını sağladık. Akademik personel sayımız 70 binden 180 binin üzerine çıktı. Artık 18-22 yaş aralığındaki gençlerimizin yüzde 44'ü yükseköğretime ulaşabiliyor. Bir zamanlar üniversite kapılarından içeri alınmayan kızlarımızın, erkeklerin önüne geçmesi hak ve özgürlüklerin geldiği noktanın göstergesidir.- Bugün Türkiye kendi evlatları yanında 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 3 bin 500 burs için 165 bin başvuru aldık.- Türkiye, son 19 yılda yaptığımız yatırımlar ve reformlar sayesinde, hamdolsun yükseköğretimde kapasite sorunu olmayan bir ülke haline gelmiştir.- Staj programının ocak ayında başlayacak 2022 başvurularına tüm gençlerimizi davet ediyoruz.Yeni kurulan üniversiteler- Yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız değerlendirmeler yapıldığını görüyorum. Bunlar da zamanla arzu ettiğimiz seviyelere çıkacaklardır. OECD ülkeleri arasındaki ortalaması yüzde 1.4 olan yükseköğretim harcamalarına olan oranı 1.7'ye çıkardık. İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe ülkemizin siyasi, ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının ülke geneline yayılması, refahın da adil yayılması anlamını taşımaktadır.'Yatırımlara devam edeceğiz'- TEKNOFEST'te ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin kendilerine fırsat verildiğinde ne büyük başarılara imza attıklarını görüyoruz. Anadolu'daki evlatlarımızın önünü tekrar kesmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Tam tersine Tüm gençlerimizin kendileri ve ülkeleri için yapacakları her projeye destek olmayı sürdüreceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Son dönemde yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikler getiren önemli adımlar attık.- Tüm gençlerimizin kendileri ve ülkeleri için yapacakları her projeye destek olmayı sürdüreceğiz. Doktoralı insan kaynağımız halen hedeflerimizin çok gerisinde. Doktora mezunu sayısını artırmamız gerekiyor.- Bir yanda üniversite sınavı peşinde vakit kaybeden gençlerin diğer yanda üniversitelerimizde atıl kapasitenin bulunduğu tabloyu süratle değiştirmemiz şart.- Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez.- Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan bir iktidarız.- 11 asil ve 5 aday üniversitemiz araştırma üniversitesi, 15 üniversitemiz bölgesel kalkınma üniversitesi olarak belirlenmiştir. Tematik ve mesleki ağırlıklı üniversitelerle ilgili de çalışmalar yürütülmektedir. Buna rağmen doktoralı insan kaynağımızın halen hedeflerimizin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor. Ekonomiye daha çok katkı yapmamız için de doktora mezunu sayısını da artırmamız gerekiyor.'Bilim insanları yetiştirmek için öğrencilerimizi destekliyoruz'- Özel müfredatla ve özel hocalarla üstün nitelikli bilim insanları yetiştirmek için öğrencilerimizi destekliyoruz. Gençlerimizin sosyal ve beşeri yönlerini güçlendirmelerine katkı sunuyoruz. Bu yıl taban puanları düşürerek daha fazla sayıda gencimizin üniversite programlarına yerleşmelerini sağladık. Son yıllarda atılan bir diğer önemli adım geleceğin meslekleri projesiyle, ön lisans, lisans programlarının yükseköğretim sistemine kazandırılmasıdır.- İleri teknolojiye dayalı araştırma alanlarına özel önem vereceğiz. Staj programının ocak ayında başlayacak 2022 başvurularına tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Vakıf üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemelere giderek sorunların çözümü konusunda adımlar attık.Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi- Bir yanda üniversite sınavı peşinde vakit kaybeden gençlerin diğer yanda üniversitelerimizde atıl kapasitenin bulunduğu tabloyu süratle değiştirmemiz şart. Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez.- Rektör aracın içinde siz aracın üstünde tepiniyorsunuz. Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir. Parklarda bankların üzerinde yatanlar gezide olduğu gibi terör estiren teröristlerdir.Yurt sorunu- Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir. Geçmişte üniversitelerde harç diye bir sorun vardı. Biz harçları kaldırarak eğitim önündeki bu engeli de geride bıraktır.- 10 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız.Her husuta olduğu gibi eğitimde de 'Durmak yok yola devam' diyoruz.- Eskiden 30-40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz artık 3-4 kişilik, içinde yatağı, dolabı, banyosu, tuvaleti ve interneti olan, otel standardında odalara sahiptir.- Gençlerimiz enerjilerini ve vakitlerini eğitim, öğretim için harcasın. Diğer tüm sıkıntıları çözmek bizim işimizdir, biz bunları çözeriz.

