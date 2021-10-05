https://tr.sputniknews.com/20211005/facebook-6-saatlik-kesintiden-sonra-kullanici-bilgilerinin-guvende-oldugunu-duyurdu-1049526823.html

Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T07:23+0300

2021-10-05T07:23+0300

2021-10-05T07:22+0300

dünya

facebook

erişim engeli

açıklama

erişim sorunu

erişim

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Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

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facebook, erişim engeli, açıklama, erişim sorunu, erişim