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https://tr.sputniknews.com/20211005/facebook-6-saatlik-kesintiden-sonra-kullanici-bilgilerinin-guvende-oldugunu-duyurdu-1049526823.html
Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu
Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu
Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T07:23+0300
2021-10-05T07:22+0300
dünya
facebook
erişim engeli
açıklama
erişim sorunu
erişim
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Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.
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facebook, erişim engeli, açıklama, erişim sorunu, erişim

Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

07:23 05.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.
Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.
Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.
Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.
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