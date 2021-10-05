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İstanbul Valiliği'nden Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik denetim açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik denetim açıklaması
Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T00:28+0300
2021-10-05T00:28+0300
türkiye
istanbul valiliği
ümraniye
kağıt toplayıcıları
kağıt
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İstanbul Valiliği, Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ümraniye İlçemiz Esenkent Mahallesinde (Kadosan Bölgesi) atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren iş yerleri; Valiliğimiz, Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinin 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirilmiştir" denildi.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
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istanbul valiliği, ümraniye, kağıt toplayıcıları, kağıt

İstanbul Valiliği'nden Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik denetim açıklaması

00:28 05.10.2021
© DHAÜmraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© DHA
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Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.
İstanbul Valiliği, Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ümraniye İlçemiz Esenkent Mahallesinde (Kadosan Bölgesi) atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren iş yerleri; Valiliğimiz, Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinin 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirilmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Bu çalışmalarda; 2'si belediye ruhsatlı, 22'si tehlikesiz atık toplama-ayırma belgeli, toplam 77 işyeri denetlenmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 iş yerinden 12'si mühürlenmiş, diğer iş yerleri hakkında başlatılan yasal işlemler devam etmektedir. Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu işyerlerinde, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 33 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetim ve rehberlik faaliyetlerine katılan bütün kurumlarımızın personeli ile çalışmalarımıza destek veren Ümraniyeli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."
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