https://tr.sputniknews.com/20211005/parlamenter-sistem-isteyen-6-parti-tbmmde-toplandi-1049547581.html

Parlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı

Parlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı

Parlementer sistemle ilgili çalışma başlatan 6 Parti'nin temsilcileri TBMM'de toplandı. Komisyon ortak metin üzerinde çalışıyor. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-05T18:20+0300

2021-10-05T18:20+0300

politika

tbmm

güçlendirilmiş parlamenter sistem

chp

saadet partisi

iyi parti

deva partisi

gelecek partisi

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Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 5 Ekim’de üçüncü toplantı için bir araya geldi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün katılıdı. Bir araya gelen 6 partinin temsilcileri çalışmalar sonucunda ortak bir metin hazırlayacaklar. Ortak metin de temel ilkeler yer alacak. Temsilcilerin metin üzerinden anlaşması sonrasında, ortak metin genel başkanlara sunulacak. Genel Başkanların da metin üzerinde mutabık kalmaları durumda metin kamuoyu ile paylaşılacak.

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2021

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tbmm, güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, saadet partisi, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi