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https://tr.sputniknews.com/20211005/parlamenter-sistem-isteyen-6-parti-tbmmde-toplandi-1049547581.html
Parlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı
Parlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı
Parlementer sistemle ilgili çalışma başlatan 6 Parti'nin temsilcileri TBMM'de toplandı. Komisyon ortak metin üzerinde çalışıyor. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T18:20+0300
2021-10-05T18:20+0300
politika
tbmm
güçlendirilmiş parlamenter sistem
chp
saadet partisi
iyi parti
deva partisi
gelecek partisi
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Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 5 Ekim’de üçüncü toplantı için bir araya geldi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün katılıdı. Bir araya gelen 6 partinin temsilcileri çalışmalar sonucunda ortak bir metin hazırlayacaklar. Ortak metin de temel ilkeler yer alacak. Temsilcilerin metin üzerinden anlaşması sonrasında, ortak metin genel başkanlara sunulacak. Genel Başkanların da metin üzerinde mutabık kalmaları durumda metin kamuoyu ile paylaşılacak.
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tbmm, güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, saadet partisi, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi

Parlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı

18:20 05.10.2021
© Sputnik . Osman Nuri CeritParlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı
Parlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Sputnik . Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Parlementer sistemle ilgili çalışma başlatan 6 Parti'nin temsilcileri TBMM'de toplandı. Komisyon ortak metin üzerinde çalışıyor.
Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 5 Ekim’de üçüncü toplantı için bir araya geldi.
Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün katılıdı.
Bir araya gelen 6 partinin temsilcileri çalışmalar sonucunda ortak bir metin hazırlayacaklar. Ortak metin de temel ilkeler yer alacak.
Temsilcilerin metin üzerinden anlaşması sonrasında, ortak metin genel başkanlara sunulacak. Genel Başkanların da metin üzerinde mutabık kalmaları durumda metin kamuoyu ile paylaşılacak.
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