https://tr.sputniknews.com/20211005/vedat-milor-ve-bahcelinin-basin-danismani-arasinda-bolucu-kebapcilar-tartismasi-1049554434.html

Vedat Milor ve Bahçeli'nin Basın Danışmanı arasında 'Bölücü Kebapçılar' tartışması

Vedat Milor ve Bahçeli'nin Basın Danışmanı arasında 'Bölücü Kebapçılar' tartışması

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T22:20+0300

2021-10-05T22:20+0300

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türkiye

devlet bahçeli

kebap

vedat milor

bölücü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” açılamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan imali bir paylaşım geldi.Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' şu ifadelerle sıraladı:Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, şu yanıtı verdi:Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.Bahçeli, bugün grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

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devlet bahçeli, kebap, vedat milor, bölücü