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Vedat Milor ve Bahçeli'nin Basın Danışmanı arasında 'Bölücü Kebapçılar' tartışması
22:20 05.10.2021 (güncellendi: 22:33 05.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterVedat Milor
© Fotoğraf : Twitter
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasına atıfta bulunarak 'kebap değerlendirme kriterlerini' paylaştı. MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Çiçek, Milor'un paylaşımına tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” açılamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan imali bir paylaşım geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' şu ifadelerle sıraladı:
"Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır:
- Zırhla mı çekilmiş?
- Kuyruk yağı var mı?
- İşletmeci bölücü mü?"
Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim:
- Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu?
-Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor?
- Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?"
Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim:— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) October 5, 2021
- Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu?
-Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor?
- Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?@vedatmilor https://t.co/HvOFC2AVA3
Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, şu yanıtı verdi:
Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.
Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden.— Vedat Milor (@vedatmilor) October 5, 2021
Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır. https://t.co/xwDIUvwssQ
Bahçeli, bugün grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.