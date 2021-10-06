https://tr.sputniknews.com/20211006/12-yasindaki-cocugun-ayakkabisiyla-masturbasyon-yapti-serbest-birakildi-1049587150.html

12 yaşındaki çocuğun ayakkabısıyla mastürbasyon yaptı, serbest bırakıldı

12 yaşındaki çocuğun ayakkabısıyla mastürbasyon yaptı, serbest bırakıldı

İstanbul’da 12 yaşındaki bir çocuğunun ayakkabısıyla mastürbasyon yapan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde "Kaç yaşında olduğunu bilmiyordum... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T20:01+0300

2021-10-06T20:01+0300

2021-10-06T20:01+0300

türkiye

gözaltı

taciz

mastürbasyon

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Olay, Bağcılar, Güneşli Mahallesi’nde, 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, saat 10.00 sıralarında kapısını açan bir bina sakini koşarak kaçan bir kişiyi fark etti.Durumdan şüphelenen kişi etrafı incelediğinde, 12 yaşındaki kızına ait ayakkabının merdivenlerde olduğunu gördü. Ayakkabıda bir ıslaklık olduğunu gören baba, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.Görüntülerde, binaya giren bir kişinin küçük kızın ayakkabısını alarak mastürbasyon yaptığını ve kapı açılınca kaçtığını gören baba, durumu hemen polise bildirdi.Şüpheli yakalandıBağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri 25 yaşındaki şüpheliyi Bahçelievler'de yakaladı.'Ayakkabılarından etkilendim, takip ettim'Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, “O gün bir sipariş bıraktım. Kaldırımda o kızı gördüm. Ayakkabılarından etkilendim. Peşinden takip ettim. Binaya girdim. Kız eve girince, bir ihtiyaç duydum. Ayakkabısını aldım. Mastürbasyon yaparken kapı açıldı. Ayakkabıyı attım kaçtım. Herhangi bir boşalma yaşamadım. Pişmanım” dediği öne sürüldü.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli serbest kaldı.

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gözaltı, taciz, mastürbasyon