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https://tr.sputniknews.com/20211006/amasyada-dalinda-15-tl-olan-elma-manavda-6-tl-1049572895.html
Amasya’da dalında 1.5 TL olan elma manavda 6 TL
Amasya’da dalında 1.5 TL olan elma manavda 6 TL
Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya’da çeşidine göre dalında 1.5 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulan bu lezzetli meyve market ve manavlarda kilosu 5... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T13:29+0300
2021-10-06T13:27+0300
ekonomi
amasya
pazar
satış
market
elma
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Bu yıl üretimin bol olduğu tarım şehrinin verimli bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 35 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor. Günün erken saatlerinden itibaren bahçelerin yolunu tutarak elma toplayan Amasyalı çiftçiler yere düşenleri de ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Yerden toplanıp kilosu 75 kuruştan satılan elmalar fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.Ürettikleri elmaların kilosunu yaklaşık 15 yıldır 1 ile 2 liradan sattıklarını belirterek yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını isteyen Bekir Karaoğlu, “Gübre, mazot, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Ama elma fiyatları aynı. Bizden çok aracılar kazanıyor. Marketlerde en aşağı 4 lira, 5 liradan satılıyor. İstanbul’da en aşağı 10 liradır” dedi.Ürünlerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ederken karşılığını yeterince alamadıklarından yakınan Ümit Damatoğlu da “Elmanın kilosu dalında 1,5 lira. Markette 5 lira, 6 lira” diye konuştu.Yere düşen elmaları toplayıp kilosu 75 kuruştan satan üreticilerden Hayri Kabakçı “Bu yıl elmamız çok bol. Sağlamı kasaya, sakatı fabrikaya. Elimizden geldiği kadar boşa vermemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Bu yıl verimin çok güzel olduğunu anlatan Sevgi Kömürcü şöyle konuştu: “Elma Amasya’nın can damarı. Amasya denince akla misket elma geliyor. Verim çok güzel. Biz bahçemizde 20 tondan fazla ürün topladık.”Elma alım-satımı yapmasının yanı sıra soğuk hava deposu da işleten Emrah Çapkın ise “Mazot 3 lirayken biz meyveyi 1 lira 1,5 liradan satıyorduk. Şu anda mazot 7 lira. Ama biz yine aynı paralara satıyoruz” ifadelerini kullandı.
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amasya, pazar, satış, market, elma

Amasya’da dalında 1.5 TL olan elma manavda 6 TL

13:29 06.10.2021
© İHAAmasya’da dalında 1.5 TL olan elma manavda 6 TL
Amasya’da dalında 1.5 TL olan elma manavda 6 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya’da çeşidine göre dalında 1.5 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulan bu lezzetli meyve market ve manavlarda kilosu 5 ile 6 TL'den satışa sunuluyor.
Bu yıl üretimin bol olduğu tarım şehrinin verimli bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 35 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor. Günün erken saatlerinden itibaren bahçelerin yolunu tutarak elma toplayan Amasyalı çiftçiler yere düşenleri de ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Yerden toplanıp kilosu 75 kuruştan satılan elmalar fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.
Ürettikleri elmaların kilosunu yaklaşık 15 yıldır 1 ile 2 liradan sattıklarını belirterek yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını isteyen Bekir Karaoğlu, “Gübre, mazot, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Ama elma fiyatları aynı. Bizden çok aracılar kazanıyor. Marketlerde en aşağı 4 lira, 5 liradan satılıyor. İstanbul’da en aşağı 10 liradır” dedi.
Ürünlerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ederken karşılığını yeterince alamadıklarından yakınan Ümit Damatoğlu da “Elmanın kilosu dalında 1,5 lira. Markette 5 lira, 6 lira” diye konuştu.
Yere düşen elmaları toplayıp kilosu 75 kuruştan satan üreticilerden Hayri Kabakçı “Bu yıl elmamız çok bol. Sağlamı kasaya, sakatı fabrikaya. Elimizden geldiği kadar boşa vermemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Bu yıl verimin çok güzel olduğunu anlatan Sevgi Kömürcü şöyle konuştu:
“Elma Amasya’nın can damarı. Amasya denince akla misket elma geliyor. Verim çok güzel. Biz bahçemizde 20 tondan fazla ürün topladık.”
Elma alım-satımı yapmasının yanı sıra soğuk hava deposu da işleten Emrah Çapkın ise “Mazot 3 lirayken biz meyveyi 1 lira 1,5 liradan satıyorduk. Şu anda mazot 7 lira. Ama biz yine aynı paralara satıyoruz” ifadelerini kullandı.
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