https://tr.sputniknews.com/20211006/bilim-insanlari-kovid-parmagi-sendromunun-nedenlerini-ve-tedavisini-acikladi-1049574386.html

Bilim insanları 'Kovid parmağı sendromu'nun nedenlerini ve tedavisini açıkladı

Bilim insanları 'Kovid parmağı sendromu'nun nedenlerini ve tedavisini açıkladı

Paris Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, son zamanlarda koronavirüse yakalananlarda sık görülen 'Kovid parmağı sendromu'nun nedenlerini ve... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T14:09+0300

2021-10-06T14:09+0300

2021-10-06T14:09+0300

koronavirüs

ayak

araştırma

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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İngiltere'nin saygın tıp dergilerinden British Journal of Dermatology'de Kovid-19 geçirenlerin ayak parmaklarında kızarıklık, morluk ve şişlik oluşması ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, el ve ayak parmaklarında görülen 'kovid parmağı sendromu'nun özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görüldüğünü ve son zamanlarda artışa geçtiğini belirtti. Çalışmada, Kovid parmağı görülen 50 vaka ile benzer lezyonları olan ancak Kovid-19’la ilişkili olmayan 13 hasta karşılaştırıldı.Araştırma sonucunda, Kovid parmağı sendromunun bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı saldırı moduna geçtiğinde görüldüğü belirlendi. Ayrıca, lezyonlu bölgenin içerisinde iltihap olabileceği ve yürüme zorlukları oluşturabileceği belirtildi. Çalışmada yer alan Ayak Hastalıkları Uzmanı Dr. Ivan Bristow, çok uzun süre soğukta kalan veya dolaşımı zayıf olan kişilerde görülen soğuk algınlığı lezyonlarına benzer şekilde 'Kovid parmağı'nın genellikle kendi kendine iyileştiğini, ancak bazı vakalarda kremler gibi ek ilaçlar gerekebileceğini belirtti. Danışman dermatolog ve İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Dr. Veronique Bataille ise, "Tedavi, döküntünün semptomlarına ve şiddetine bağlı olarak değişir. Genellikle kendi kendine çözülür, ancak haftalarca sürebilir ve akut enfeksiyondan sonra veya daha önce asemptomatik bireylerde de ortaya çıkabilir" dedi. Bataille, aşılanmış kişilerde Kovid parmağının daha nadir görüldüğünü vurguladı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ayak, araştırma, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri