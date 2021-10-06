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Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler
Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler
Bursa’da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Hastaneye kaldırılan işçi, burada... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
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Bursa'da bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı.DHA'nın haberine göre, İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı.Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü.Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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elektrik, bursa, işçi

Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

19:57 06.10.2021
© DHAElektirik
Elektirik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA
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Bursa’da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Hastaneye kaldırılan işçi, burada yapılan müdahale sayesinde kurtuldu.
Bursa'da bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı.
DHA'nın haberine göre, İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı.
Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü.
Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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