https://tr.sputniknews.com/20211006/elektrik-akimina-kapilan-isciyi-topraga-gomduler-1049587003.html

Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Bursa’da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Hastaneye kaldırılan işçi, burada... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T19:57+0300

2021-10-06T19:57+0300

2021-10-06T19:57+0300

yaşam

elektrik

bursa

işçi

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Bursa'da bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı.DHA'nın haberine göre, İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı.Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü.Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

bursa

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elektrik, bursa, işçi