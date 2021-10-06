Genç mühendis atık cam şişelerden vazo yapıyor

25 yaşındaki Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu Nazlı Bilmez, ormandan atık cam şişe toplayarak vazo yapıyor. İleride yaptığı vazo ve bibloları satmak için küçük bir dükkanının olmasını istediğini söyleyen Bilmez, şu ifadeleri kullandı:‘Bu geri dönüşüm, yangınlara karşı küçük de olsa bir önlem’
Çevre mühendisliğinde yeni mezun olmuş Nazlı Bilmez, ormanlardan topladığı atık cam şişeleri vazo ve biblolara çeviriyor. Bilmez “İlk olarak hedefim ormanlarda gördüğüm o kirliliği bir nebze olsun temizlemek ve bu kirliliği ortadan kaldırıp yerine güzel görünen bir doğa bırakmak” diye konuştu.
25 yaşındaki Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu Nazlı Bilmez, ormandan atık cam şişe toplayarak vazo yapıyor. İleride yaptığı vazo ve bibloları satmak için küçük bir dükkanının olmasını istediğini söyleyen Bilmez, şu ifadeleri kullandı:
‘Bu geri dönüşüm, yangınlara karşı küçük de olsa bir önlem’
“Benim ilk olarak hedefim ormanlarda gördüğüm o kirliliği bir nebze olsun temizlemek ve bu kirliliği ortadan kaldırıp yerine güzel görünen bir doğa bırakmak. Ayrıca ormana atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek görevi görüp yangınlar çıkartmakta. Son zamanlarda ülkemizde birçok yangın çıktı ve maalesef kötü sonuçlar doğurdu. Bunun için de ormana hiçbir atığın atılmaması gerekiyor. Uyguladığım geri dönüşüm yangınlara karşı küçük de olsa bir önlem. Kirli bir görüntü ve felaketlere sebep olabilen cam şişelerin evlere restoranlara güzel görüntüler katan vazo ve biblolara dönüşmesi beni mutlu ediyor.”