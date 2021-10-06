Genç mühendis atık cam şişelerden vazo yapıyor

“Benim ilk olarak hedefim ormanlarda gördüğüm o kirliliği bir nebze olsun temizlemek ve bu kirliliği ortadan kaldırıp yerine güzel görünen bir doğa bırakmak. Ayrıca ormana atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek görevi görüp yangınlar çıkartmakta. Son zamanlarda ülkemizde birçok yangın çıktı ve maalesef kötü sonuçlar doğurdu. Bunun için de ormana hiçbir atığın atılmaması gerekiyor. Uyguladığım geri dönüşüm yangınlara karşı küçük de olsa bir önlem. Kirli bir görüntü ve felaketlere sebep olabilen cam şişelerin evlere restoranlara güzel görüntüler katan vazo ve biblolara dönüşmesi beni mutlu ediyor.”