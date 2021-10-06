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https://tr.sputniknews.com/20211006/istanbul-coffee-festival-basliyor-program-belli-oldu-1049559505.html
İstanbul Coffee Festival başlıyor: Program belli oldu
İstanbul Coffee Festival başlıyor: Program belli oldu
İstanbul Coffee Festival yaklaşıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T01:52+0300
2021-10-06T01:52+0300
yaşam
türkiye
istanbul coffee festival
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Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, yedinci yılında yeni normaller ve alınan ekstra önlemlerle kahve severlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1-3 Ekim’de gerçekleşen Ankara Coffee Festival’in ardından pandemi sürecinde normalleşme koşullarında gerçekleşecek olan festivalde kahveseverler üst düzey sağlık önlemleri ile İstanbul’luların buluşma noktası olan Küçükçiftlik Park’ta bir araya gelecek.Festival 7. yılında nitelikli kahve markaları ve katılımcıları ile birlikte 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak.Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Vince The Moon, Hazi, Ece Barak, Melis Fiş, Kürşat Nayim, Ezgi Yelen, Ege Çubukçu gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.Konser programı ise şöyle:7 Ekim Perşembe10:00-11:00 Dengi Dengine11:00-12:00 Safiye12:00-13:00 Bengisu13:00-14:00 Jabbar15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya16:00-17:00 Kürşat Nayim17:00-18:00 Ece Barak18:15-19:15 Feridun Düzağaç10:00-11:00 Ezgi Pakel11:00-12:00 Alper Yıldırım12:00-13:00 MEY&amp;Baybisbald13:00-14:00 Fikri Karayel15:00-16:00 Bengisu16:00-17:00 Ars Longa17:00-18:00 Ezgi Yelen18:15-19:15 Burak Kut09 Ekim Cumartesi10:00-11:00 The Golden Shore11:00-12:00 The Abrakadabralar12:00-13:00 Astrı Velvet13:00-14:00 Sattas15:00-16:00 Elçin Orçun16:00-17:00 Safiye17:00-18:00 Fırat Akarsel18:15-19:15 Can Bonomo10 Ekim Pazar10:00-11:00 Vince The Moon11:00-12:00 Hazi12:00-13:00 Ece Barak13:00-14:00 Melis Fiş15:00-16:00 Kürşat Nayim16:00-17:00 Ezgi Yelen17:00-18:00 Ege Çubukçu18:15-19:15 Gökhan Türkmen
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türkiye, istanbul coffee festival

İstanbul Coffee Festival başlıyor: Program belli oldu

01:52 06.10.2021
© Fotoğraf : İstanbul Coffee Festivalİstanbul Kahve Festivali
İstanbul Kahve Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Fotoğraf : İstanbul Coffee Festival
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İstanbul Coffee Festival yaklaşıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Sattas, Safiye gibi ünlü isimlerle müziğe doyarken, festival boyunca 32 canlı konser gerçekleşecek.
Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, yedinci yılında yeni normaller ve alınan ekstra önlemlerle kahve severlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1-3 Ekim’de gerçekleşen Ankara Coffee Festival’in ardından pandemi sürecinde normalleşme koşullarında gerçekleşecek olan festivalde kahveseverler üst düzey sağlık önlemleri ile İstanbul’luların buluşma noktası olan Küçükçiftlik Park’ta bir araya gelecek.
Festival 7. yılında nitelikli kahve markaları ve katılımcıları ile birlikte 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak.
Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Vince The Moon, Hazi, Ece Barak, Melis Fiş, Kürşat Nayim, Ezgi Yelen, Ege Çubukçu gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.
Konser programı ise şöyle:
7 Ekim Perşembe
10:00-11:00 Dengi Dengine
11:00-12:00 Safiye
12:00-13:00 Bengisu
13:00-14:00 Jabbar
15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya
16:00-17:00 Kürşat Nayim
17:00-18:00 Ece Barak
18:15-19:15 Feridun Düzağaç
10:00-11:00 Ezgi Pakel
11:00-12:00 Alper Yıldırım
12:00-13:00 MEY&Baybisbald
13:00-14:00 Fikri Karayel
15:00-16:00 Bengisu
16:00-17:00 Ars Longa
17:00-18:00 Ezgi Yelen
18:15-19:15 Burak Kut
09 Ekim Cumartesi
10:00-11:00 The Golden Shore
11:00-12:00 The Abrakadabralar
12:00-13:00 Astrı Velvet
13:00-14:00 Sattas
15:00-16:00 Elçin Orçun
16:00-17:00 Safiye
17:00-18:00 Fırat Akarsel
18:15-19:15 Can Bonomo
10 Ekim Pazar
10:00-11:00 Vince The Moon
11:00-12:00 Hazi
12:00-13:00 Ece Barak
13:00-14:00 Melis Fiş
15:00-16:00 Kürşat Nayim
16:00-17:00 Ezgi Yelen
17:00-18:00 Ege Çubukçu
18:15-19:15 Gökhan Türkmen
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