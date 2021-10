https://tr.sputniknews.com/20211006/istanbul-coffee-festival-basliyor-program-belli-oldu-1049559505.html

İstanbul Coffee Festival başlıyor: Program belli oldu

İstanbul Coffee Festival başlıyor: Program belli oldu

İstanbul Coffee Festival yaklaşıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo...

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, yedinci yılında yeni normaller ve alınan ekstra önlemlerle kahve severlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1-3 Ekim’de gerçekleşen Ankara Coffee Festival’in ardından pandemi sürecinde normalleşme koşullarında gerçekleşecek olan festivalde kahveseverler üst düzey sağlık önlemleri ile İstanbul’luların buluşma noktası olan Küçükçiftlik Park’ta bir araya gelecek.Festival 7. yılında nitelikli kahve markaları ve katılımcıları ile birlikte 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak.Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Vince The Moon, Hazi, Ece Barak, Melis Fiş, Kürşat Nayim, Ezgi Yelen, Ege Çubukçu gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.Konser programı ise şöyle:7 Ekim Perşembe10:00-11:00 Dengi Dengine11:00-12:00 Safiye12:00-13:00 Bengisu13:00-14:00 Jabbar15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya16:00-17:00 Kürşat Nayim17:00-18:00 Ece Barak18:15-19:15 Feridun Düzağaç10:00-11:00 Ezgi Pakel11:00-12:00 Alper Yıldırım12:00-13:00 MEY&Baybisbald13:00-14:00 Fikri Karayel15:00-16:00 Bengisu16:00-17:00 Ars Longa17:00-18:00 Ezgi Yelen18:15-19:15 Burak Kut09 Ekim Cumartesi10:00-11:00 The Golden Shore11:00-12:00 The Abrakadabralar12:00-13:00 Astrı Velvet13:00-14:00 Sattas15:00-16:00 Elçin Orçun16:00-17:00 Safiye17:00-18:00 Fırat Akarsel18:15-19:15 Can Bonomo10 Ekim Pazar10:00-11:00 Vince The Moon11:00-12:00 Hazi12:00-13:00 Ece Barak13:00-14:00 Melis Fiş15:00-16:00 Kürşat Nayim16:00-17:00 Ezgi Yelen17:00-18:00 Ege Çubukçu18:15-19:15 Gökhan Türkmen

