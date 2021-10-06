Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211006/kilicdaroglu-iktidar-oldugumuzda-yollari-kamulastiracagiz-1049570633.html
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda yolları kamulaştıracağız
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda yolları kamulaştıracağız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de nakliyecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:52+0300
2021-10-06T12:51+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
mersin
tir
şoför
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3d1bb8a36ada8f8bb1f568d81709f820.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Nakliyeci Buluşması’ programı kapsamında nakliyeciler ve kamyon şoförleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekti.'Bir çatı örgütüne ihtiyacınız var'Türkiye’de 670 bin nakliyeci olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin sahipsiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “50’ye aşkın derneğiniz var, ama bütün nakliye sektörünü toplayacak bir çatı örgütüne ihtiyacınız var. O zaman sizin sesiniz çok daha gür çıkar. O zaman her siyasetçi mutlaka gelir sizi dinlemek zorunda kalır.” dedi.'Taksi plakası nasıl değerliyse, TIR plakasının da değerli olması lazım'Taksi plakasının değeriyle ile TIR plakasını karşılaştıran Kılıçdaroğlu, “Sizin plakanızın değerli olması lazım. Taksi plakası nasıl değerliyse, TIR plakasının da, kamyon plakasının da değerli olması lazım. Siz plakadan ötürü bir gelir elde ediyor musunuz? Hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Tahdit gelecek o da sizin güvenceniz olacak” şeklinde konuştu.“İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BU YOLLARIN TAMAMINI KAMULAŞTIRACAĞIZ”‘Bir deli Dumrul hikayesi yaşıyoruz Türkiye’de’ diyen Kılıçdaroğlu, yap, işlet devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollardaki yüksek ücretlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:'Mazot desteği size neden verilmiyor?'Nakliyecilere mazot desteği de verilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “12 ton ve daha fazla yük taşıyanlara mazot desteği verilir. Size mazot desteği veriliyor mu? Verilmiyor. Niye verilmiyor? Siz nasıl rekabet edeceksiniz? Onların devletleri, onların hükümetleri kendi nakliyecilerine destek verirken, bizim hükümetler neden köstek oluyor? Neden destek vermiyor? Siz bu memlekete dolar getiriyorsunuz. 25 milyar dolar, az para mı bu? Onlar hangi desteği veriyorsa bizim de en az o desteği vermemiz lazım ki rekabette eşitlenelim.” dedi.'Hükümet neden müdahale etmiyor?'İktidar olduklarında nakliye sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_50:0:1105:791_1920x0_80_0_0_3a396bb3e9327b8c1e473a645333fefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, mersin, tir, şoför

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda yolları kamulaştıracağız

12:52 06.10.2021
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de nakliyecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız. Öyle uçuk rakamlar olmayacak, soygun düzeni olmayacak. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Nakliyeci Buluşması’ programı kapsamında nakliyeciler ve kamyon şoförleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekti.

'Bir çatı örgütüne ihtiyacınız var'

Türkiye’de 670 bin nakliyeci olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin sahipsiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “50’ye aşkın derneğiniz var, ama bütün nakliye sektörünü toplayacak bir çatı örgütüne ihtiyacınız var. O zaman sizin sesiniz çok daha gür çıkar. O zaman her siyasetçi mutlaka gelir sizi dinlemek zorunda kalır.” dedi.

'Taksi plakası nasıl değerliyse, TIR plakasının da değerli olması lazım'

Taksi plakasının değeriyle ile TIR plakasını karşılaştıran Kılıçdaroğlu, “Sizin plakanızın değerli olması lazım. Taksi plakası nasıl değerliyse, TIR plakasının da, kamyon plakasının da değerli olması lazım. Siz plakadan ötürü bir gelir elde ediyor musunuz? Hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Tahdit gelecek o da sizin güvenceniz olacak” şeklinde konuştu.
“İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BU YOLLARIN TAMAMINI KAMULAŞTIRACAĞIZ”
‘Bir deli Dumrul hikayesi yaşıyoruz Türkiye’de’ diyen Kılıçdaroğlu, yap, işlet devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollardaki yüksek ücretlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Otoyollar, köprüler, tüneller yapıyorlar. Niye yaptınız diye hiç sormadım. İhtiyaç varsa yapılır. Ama şu soruyu sordum, ‘bunları kaça yaptınız ve ne kadar garanti verdiniz?’
Adı ‘yap, işlet, devret’. Yap, işlet devret ne demektir? Sen yapacaksın, işleteceksin belli bir süre sonra da devlete devredeceksin. Şimdi, yap, işlet üstüne para al, olağanüstü kar ettikten sonra da devlete ver. Hem balı var, hem kaymağı var.
Şimdi sizi o yollardan geçmeye mecbur kılıyorlar. Avro, dolar üzerinden fiyat biçiyorlar. Sorduk bunları kaça yaptınız… Cevabı yok. ‘Hem ticari sır bu’ Ne demek ticari sır? Ben parasını ödüyorsam bunun ticari sırrı olmaz, bu devletin yolu. Kaça yapıldı bu, bilmiyorum.
Yüksek bedeller alıyorlar sizden. Navigasyondan sizleri oraya yönlendiriyorlar, bazen trafik polisi arkadaşlar yönlendiriyorlar, öyle talimat almıştır. Söyleyeyim sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız.
Öyle uçuk rakamlar olmayacak, soygun düzeni olmayacak. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yolun kaça yapıldığının maliyetini çıkaracağız, üstüne makul bir kar koyacağız, parasını vereceğiz, yolu alacağız, köprüyü alacağız.

'Mazot desteği size neden verilmiyor?'

Nakliyecilere mazot desteği de verilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “12 ton ve daha fazla yük taşıyanlara mazot desteği verilir. Size mazot desteği veriliyor mu? Verilmiyor. Niye verilmiyor? Siz nasıl rekabet edeceksiniz? Onların devletleri, onların hükümetleri kendi nakliyecilerine destek verirken, bizim hükümetler neden köstek oluyor? Neden destek vermiyor? Siz bu memlekete dolar getiriyorsunuz. 25 milyar dolar, az para mı bu? Onlar hangi desteği veriyorsa bizim de en az o desteği vermemiz lazım ki rekabette eşitlenelim.” dedi.

'Hükümet neden müdahale etmiyor?'

İktidar olduklarında nakliye sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
İktidar olduğumuzda Suriye, Mısır ile hemen barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Suriye’den Ortadoğu’ya ta Mısır’a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Dış politikada kavgayı değil, barışı önceleyeceğiz.
Sarp Sınır Kapısı’nda günlerce bekleyen TIR şoförlerini biliyorum. Azerbaycan’ın bizden aldığı ekstra paraları biliyorum. Sizi zorla roro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini biliyorum. 2 bin, 2 bin 500 dolar ekstra para aldıklarını biliyorum.
Yabancı TIR’lardan alınmayan paranın, Türk TIR’larından alındığını biliyorum. Peki bunlar olurken, bu hükümet niye uykuda? Neden müdahale etmiyor? Neden bunlara sahip çıkılmıyor? Neden dış politikada bu konuda oturulup, görüşülmüyor?
‘İki devlet bir millet…’ e güzel, iki devlet bir milletsek bizim TIR’lara neden farklı muamele ediyorsunuz? Bunu sormayacak mıyız?Ben sizin oyunuza talip değilim, ben sizin sorunlarına talibim. Çözeceğim bunları.
1210000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:30BAE, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light'ı onayladı: Üçüncü doz takviye aşısı olarak da kullanılacak
13:29Amasya’da dalında 1.5 TL olan elma manavda 6 TL
13:23İngiltere ve Fransa: 'Sonsuza kadar komşuluk'tan 'Soğuk Savaş'a
13:22Diyarbakır’da lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula giremedi
13:14Rusya’da pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk
13:04'Bebek influencerlar' milyon dolarlar kazanıyor: 1 paylaşım 40 bin TL
12:572021 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
12:55Altaylı: 'Terörist' kavramının içi boşalırsa, fayda sağlayacak olan kesim 'gerçek teröristlerdir'
12:54Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı
12:52Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda yolları kamulaştıracağız
12:49Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
12:41Ayrıldığı kadının evine el yapımı bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
12:38Özışık, Tarım Kredi marketi ile zincir marketi karşılaştırdı: 'Mustafa bunları özellikle mi seçtin?'
12:3182 yaşında sandalıyla koy koy dolaşıyor, denizde satış yapıyor
12:21Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor
12:20Kraliçe 2. Elizabeth yeni çalışanlar arıyor: Saraya şef, şoför ve bahçıvan alınacak
12:18İBB'den TÜGVA’ya: Hukuki süreç başlatacağız
12:17Wood: Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklardan birine Weinstein ilham oldu
12:12Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
12:07Atina'da meclisin önüne 'Yunanistan'ı Türkler yönetiyor' yazılı araç bırakan kişi akıl hastanesinde