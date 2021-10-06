https://tr.sputniknews.com/20211006/kilicdaroglu-iktidar-oldugumuzda-yollari-kamulastiracagiz-1049570633.html

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda yolları kamulaştıracağız

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda yolları kamulaştıracağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de nakliyecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:52+0300

2021-10-06T12:52+0300

2021-10-06T12:51+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

mersin

tir

şoför

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Nakliyeci Buluşması’ programı kapsamında nakliyeciler ve kamyon şoförleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekti.'Bir çatı örgütüne ihtiyacınız var'Türkiye’de 670 bin nakliyeci olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin sahipsiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “50’ye aşkın derneğiniz var, ama bütün nakliye sektörünü toplayacak bir çatı örgütüne ihtiyacınız var. O zaman sizin sesiniz çok daha gür çıkar. O zaman her siyasetçi mutlaka gelir sizi dinlemek zorunda kalır.” dedi.'Taksi plakası nasıl değerliyse, TIR plakasının da değerli olması lazım'Taksi plakasının değeriyle ile TIR plakasını karşılaştıran Kılıçdaroğlu, “Sizin plakanızın değerli olması lazım. Taksi plakası nasıl değerliyse, TIR plakasının da, kamyon plakasının da değerli olması lazım. Siz plakadan ötürü bir gelir elde ediyor musunuz? Hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Tahdit gelecek o da sizin güvenceniz olacak” şeklinde konuştu.“İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BU YOLLARIN TAMAMINI KAMULAŞTIRACAĞIZ”‘Bir deli Dumrul hikayesi yaşıyoruz Türkiye’de’ diyen Kılıçdaroğlu, yap, işlet devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollardaki yüksek ücretlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:'Mazot desteği size neden verilmiyor?'Nakliyecilere mazot desteği de verilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “12 ton ve daha fazla yük taşıyanlara mazot desteği verilir. Size mazot desteği veriliyor mu? Verilmiyor. Niye verilmiyor? Siz nasıl rekabet edeceksiniz? Onların devletleri, onların hükümetleri kendi nakliyecilerine destek verirken, bizim hükümetler neden köstek oluyor? Neden destek vermiyor? Siz bu memlekete dolar getiriyorsunuz. 25 milyar dolar, az para mı bu? Onlar hangi desteği veriyorsa bizim de en az o desteği vermemiz lazım ki rekabette eşitlenelim.” dedi.'Hükümet neden müdahale etmiyor?'İktidar olduklarında nakliye sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

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kemal kılıçdaroğlu, mersin, tir, şoför