Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211006/paris-anlasmasina-iliskin-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda--kabul-edildi-1049590871.html
Paris İklim Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Paris İklim Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T22:16+0300
2021-10-06T22:16+0300
2021-10-06T22:25+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665296_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1f5fe51c26189151ffbb5a4ea2145971.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665296_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_43306db4cf56ac7df27594adb189d375.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, meclis
Paris İklim Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
22:16 06.10.2021 (güncellendi: 22:25 06.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.